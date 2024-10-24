Казанский «Сокол» отправил 50 килограмм чак-чака в офис ФНЛ

Ранее «Сокол» из-за проблем с финансированием был выставлен на продажу на «Авито» за 5,3 млн рублей. В итоге команду выкупил бизнесмен Тимур Калимуллин.

На прошлой неделе казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тыс. рублей в месяц.