Казанский «Сокол» отправил 50 килограмм чак-чака в офис ФНЛ

В начале сезона у клуба возникли финансовые трудности, из-за которых клуб мог досрочно завершить чемпионат. По окончании сезона «Сокол» решил отблагодарить офис ФНЛ традиционным татарским угощением за «помощь в координации деятельности футбольного клуба».
«Сезон был несладким, поэтому вот так. Спасибо за помощь в трудную минуту, скоро увидимся», — сказано в сопроводительном сообщении.
Ранее «Сокол» из-за проблем с финансированием был выставлен на продажу на «Авито» за 5,3 млн рублей. В итоге команду выкупил бизнесмен Тимур Калимуллин.
На прошлой неделе казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тыс. рублей в месяц.
«Сокол» завершил свой первый сезон в профессиональном футболе на четвертом месте Второй лиги Дивизиона Б (группа 4).