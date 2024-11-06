Олег Шатов стал исполняющим обязанности главного тренера «Урала»

В минувшем сезоне «Урал» возглавлял Виктор Гончаренко. Он был отправлен в отставку после поражения в первом стыковом матче от тольяттинского «Акрона». Сменивший его в качестве исполняющего обязанности Евгений Аверьянов помог команде победить в ответной встрече, но по сумме двух игр «Урал» все же потерпел поражение и вылетел в Первую лигу.