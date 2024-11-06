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Олег Шатов стал исполняющим обязанности главного тренера «Урала»

Пресс-служба «Урала» сообщила об отставке главного тренера Евгения Аверьянова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

34-летний бывший полузащитник сборной России Олег Шатов ранее входил в тренерский штаб Аверьянова.

Значительную часть карьеры Шатов провел в «Зените», с которым трижды стал чемпионом России и по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В активе Шатова 28 матчей за национальную команду, в которой он забил два мяча.

В минувшем сезоне «Урал» возглавлял Виктор Гончаренко. Он был отправлен в отставку после поражения в первом стыковом матче от тольяттинского «Акрона». Сменивший его в качестве исполняющего обязанности Евгений Аверьянов помог команде победить в ответной встрече, но по сумме двух игр «Урал» все же потерпел поражение и вылетел в Первую лигу.

После 17 туров Первой лиги «Урал» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Балтики» и «Торпедо» на 6 баллов.

Урал