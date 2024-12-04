Экс-игрок «МЮ» и «Ювентуса» может перейти в «Торпедо»

В сентябре 2023 года агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе». Игрок был временно отстранен от выступлений за «Ювентус». Позже, вскрытая проба В также дала положительный результат. Погба признался руководству туринского клуба, что принял добавку, купленную в США. Позднее чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции был дисквалифицирован на четыре года. Погба подал апелляцию в CAS, после чего приговор был смягчен.