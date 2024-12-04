Экс-игрок «МЮ» и «Ювентуса» может перейти в «Торпедо»

Поль Погба стал свободным агентом после расторжения контракта с «Ювентусом». 31-летний футболист отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Француз сможет выйти на поле в марте 2025 года.
«Погба в “Торпедо”? Это будет бомба! Он сейчас без клуба — мы рассмотрим его кандидатуру, конечно же. Это легенда футбола, он еще может принести пользу. В первую очередь я пообщаюсь с президентом “Торпедо”, обозначим наши планы и начнем работать. Мы работаем в “Торпедо” во благо достижения хорошего результата», — цитирует Ари «РБ Спорт».
В сентябре 2023 года агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе». Игрок был временно отстранен от выступлений за «Ювентус». Позже, вскрытая проба В также дала положительный результат. Погба признался руководству туринского клуба, что принял добавку, купленную в США. Позднее чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции был дисквалифицирован на четыре года. Погба подал апелляцию в CAS, после чего приговор был смягчен.
Ари был назначен на пост спортивного директора «Торпедо» 3 декабря. Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Олега Кононова набрала 43 очка в 21 матче. На первой строчке находится «Балтика» с 45 очками. Черно-белые имеют серии без поражений в Первой лиге, которая на данный момент достигает 26 матчей. Последний раз автозаводцы проигрывали в Первой лиге в 30-м туре прошлого сезона во встрече с «Химками» — 1:2.