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Экс-игрок «МЮ» и «Ювентуса» может перейти в «Торпедо»

По словам нового спортивного директора московского клуба Ари, чемпион мира Поль Погба может принести пользу «Торпедо».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Поль Погба стал свободным агентом после расторжения контракта с «Ювентусом». 31-летний футболист отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Француз сможет выйти на поле в марте 2025 года.

«Погба в “Торпедо”? Это будет бомба! Он сейчас без клуба — мы рассмотрим его кандидатуру, конечно же. Это легенда футбола, он еще может принести пользу. В первую очередь я пообщаюсь с президентом “Торпедо”, обозначим наши планы и начнем работать. Мы работаем в “Торпедо” во благо достижения хорошего результата», — цитирует Ари «РБ Спорт».

В сентябре 2023 года агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе». Игрок был временно отстранен от выступлений за «Ювентус». Позже, вскрытая проба В также дала положительный результат. Погба признался руководству туринского клуба, что принял добавку, купленную в США. Позднее чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции был дисквалифицирован на четыре года. Погба подал апелляцию в CAS, после чего приговор был смягчен.

Ари был назначен на пост спортивного директора «Торпедо» 3 декабря. Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Олега Кононова набрала 43 очка в 21 матче. На первой строчке находится «Балтика» с 45 очками. Черно-белые имеют серии без поражений в Первой лиге, которая на данный момент достигает 26 матчей. Последний раз автозаводцы проигрывали в Первой лиге в 30-м туре прошлого сезона во встрече с «Химками» — 1:2.

Торпедо
1:0
Первый тайм: 1:0
Тюмень
Футбол, Первая лига, Тур 21
1.12.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 1257 зрителей
Главные тренеры
Олег Кононов
Игорь Меньщиков
Голы
Торпедо
Игорь Горбунов
33′
Составы команд
Торпедо
51
Виталий Ботнарь
3
Александр Иваньков
15
Егор Данилкин
99
Глеб Шевченко
52
Равиль Нетфуллин
87
Андрей Костин
2
Юрий Коледин
84′
22
Владислав Галкин
90
Боян Роганович
88′
19
Руслан Байтуков
17
Игорь Горбунов
73′
7
Аршак Корян
38
Александр Чупаев
73′
9
Максим Максимов
69
Ираклий Манелов
73′
89
Руслан Червяков
Тюмень
97
Евгений Гошев
30
Давид Шавлохов
34
Максим Храмцов
72
Александр Бем
4
Данил Кленкин
43′
13
Михаил Петров
58′
24
Александр Коротаев
36
Артем Воропаев
46′
31
Денис Ткачук
32
Артем Кулишев
46′
90
Ислам Мокаев
70
Андрей Марьянов
46′
17
Кирилл Косарев
11
Данил Карпов
46′
20
Оливье Кенфак
75′
9
Дмитрий Купцов
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Герман Коваленко
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Торпедо
Первая лига: таблица и календарь