«Урал» объявил о сотрудничестве с Тархановым

«Мы в отличных отношениях с Александром Федоровичем, дружим с ним. Его опыт и профессионализм точно будут востребованы нашей системой подготовки молодежи. Я очень рад, что этот специалист снова с нами», — приводит пресс-служба «Урала» слова президента клуба Григория Иванова.