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«Урал» объявил о сотрудничестве с Тархановым

Пресс-служба «Урала» объявила о сотрудничестве с бывшим главным тренером команды Александром Тархановым.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

70-летний специалист будет работать с детскими тренерами Академии «Урала» над повышением их профессионального уровня.

«Мы в отличных отношениях с Александром Федоровичем, дружим с ним. Его опыт и профессионализм точно будут востребованы нашей системой подготовки молодежи. Я очень рад, что этот специалист снова с нами», — приводит пресс-служба «Урала» слова президента клуба Григория Иванова.

Тарханов дважды работал главным тренером «Урала» — с 2013-го по 2015 и с 2018-го по 2019 год.

По количеству матчей (429) в чемпионатах России на посту главного тренера Александр Федорович уступает лишь Курбану Бердыеву (442), Валерию Газзаеву (485) и Юрию Семину (622). Помимо «Урала», Тарханов возглавлял ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Сатурн» и «Терек».