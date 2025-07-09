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Девять арбитров подозревают в подкупе за влияние на итоги матчей

Девять арбитров подозреваются в получении взяток за оказание влияния на результаты футбольных матчей. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, в числе подозреваемых находятся Богдан Головко и Максим Перезва, обслуживавшие майские матчи московского «Торпедо» в Первой лиге.

Головко накануне был задержан по подозрению в предвзятом судействе в матче заключительного 34-го тура «Торпедо» — «КАМАЗ» (1:1). В этом матче Головко дважды принял решение не назначать пенальти в ворота «Торпедо». Одно из решений впоследствии было признано ЭСК РФС очевидной ошибкой. Теперь Головко грозит до семи лет лишения свободы по ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

Перезва работал главным арбитром на домашних матчах «Торпедо» против «Родины» (0:0), «Урала» (1:1) и «Шинника» (1:0). Сообщалось, что владелец «автозаводцев» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов предлагали ему шесть миллионов рублей и бонусы за обеспечение необходимых результатов в этих трех матчах. Позднее Перезва обратился в правоохранительные органы, что стало поводом для начала расследования.

19 июня стало известно, что Соболев и Скородумов были задержаны по подозрению в попытке дачи взятки судье за принятие решения в пользу команды. Против них было возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ «Дача взятки», по которому им может грозить до 15 лет тюремного заключения.