Девять арбитров подозревают в подкупе за влияние на итоги матчей

Перезва работал главным арбитром на домашних матчах «Торпедо» против «Родины» (0:0), «Урала» (1:1) и «Шинника» (1:0). Сообщалось, что владелец «автозаводцев» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов предлагали ему шесть миллионов рублей и бонусы за обеспечение необходимых результатов в этих трех матчах. Позднее Перезва обратился в правоохранительные органы, что стало поводом для начала расследования.