Источник: «Торпедо» дали сутки, чтобы определиться с участием в Первой лиге

10 июля на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение исключить «Торпедо» из числа участников Премьер-лиги на сезон-2025/26. Также «автозаводцы» были оштрафованы на 5 млн рублей. Владелец «Торпедо» Леонид Соболев отстранен от футбольной деятельности на 5 лет, а генеральный директор клуба Валерий Скородумов — на 10.
Решение по «Торпедо» вынесено в соответствии со статьей 6 ч.2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Под подозрение попали три матча прошлого сезона Первой лиги с участием «Торпедо». Это домашние встречи против «Родины» (25-й тур, 0:0), «Урала» (29-й тур, 1:1) и «Шинника» (32-й тур, 1:0). РФС признал факт попытки подкупа судьи в трех матчах, несмотря на то, что расследование продолжается и вина Соболева и Скородумова не доказана.
По данным источника, в случае отказа черно-белых, с большой долей вероятности, место в ФНЛ-1 получит «Алания», которая в сезоне-2024/25 заняла 17-е место в первой лиге и вылетела из турнира. По регламенту РФС владикавказцы имеют приоритетное право на wild card в случае снятия клуба РПЛ. «Алания» подтвердила, что готова выступать в первой лиге. При таком раскладе в «золото» дивизиона «А» второй лиги поднимется «Кубань», а в «серебре» будет семь команд.
Ранее сообщалось, что для участия в первой лиге «Торпедо» должно будет повторно пройти лицензирование РФС. По информации «Советского спорта», в руководстве московского «Торпедо» рассчитывают, что команда выступит в следующем розыгрыше Первой лиги после решения РФС исключить клуб из состава участников РПЛ.