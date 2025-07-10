Источник: «Торпедо» дали сутки, чтобы определиться с участием в Первой лиге

По данным источника, в случае отказа черно-белых, с большой долей вероятности, место в ФНЛ-1 получит «Алания», которая в сезоне-2024/25 заняла 17-е место в первой лиге и вылетела из турнира. По регламенту РФС владикавказцы имеют приоритетное право на wild card в случае снятия клуба РПЛ. «Алания» подтвердила, что готова выступать в первой лиге. При таком раскладе в «золото» дивизиона «А» второй лиги поднимется «Кубань», а в «серебре» будет семь команд.