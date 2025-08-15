Олег Кононов покинул пост главного тренера московского «Торпедо»

Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному соглашению.
«Благодарим за работу и желаем успехов в карьере», — говорится в заявлении клуба.
Олег Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 года. Под его руководством команда заняла второе место в Первой Лиге в сезоне-2024/2025 и вышла в Российскую Премьер-лигу, но была исключена из турнира из-за скандала с подкупом судей.
После четырех туров в текущем сезоне Первой лиги «Торпедо» с одним набранным очком занимает 16-е место в таблице. Московский клуб проиграл «Челябинску» (0:2), «СКА-Хабаровску» (0:1) и «Спартаку» из Костромы (0:1), а также сыграл вничью с «Нефтехимиком» (0:0).
59-летний специалист ранее возглавлял львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат», «Спартак», тульский «Арсенал» и футбольный клуб «Рига».