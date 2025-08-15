Олег Кононов покинул пост главного тренера московского «Торпедо»

Олег Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 года. Под его руководством команда заняла второе место в Первой Лиге в сезоне-2024/2025 и вышла в Российскую Премьер-лигу, но была исключена из турнира из-за скандала с подкупом судей.