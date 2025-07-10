«Торпедо» исключено из РПЛ из-за скандала с подкупом судей

Соответствующее решение было вынесено сегодня на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Также «автозаводцы» были оштрафованы на 5 млн рублей. Владелец «Торпедо» Леонид Соболев отстранен от футбольной деятельности на 5 лет, а генеральный директор клуба Валерий Скородумов — на 10.
Ранее московский клуб обвинили в организации договорных матчей в Первой лиге путем подкупа судей. 19 июня Соболев и Скородумов были задержаны правоохранительными органами. Против них возбулили уголовное дело по ст. 291 УК РФ «Дача взятки», по которому им может грозить до 15 лет тюремного заключения.
Во вторник, 8 июля, был задержан судья Богдан Головко, обслуживавший матч заключительного 34-го тура «Торпедо» — «КАМАЗ» (1:1). По версии следствия, он сознательно совершил ошибку в пользу «автозаводцев», которая помогла им обеспечить необходимый результат для прямого выхода в РПЛ. Всего под подозрением находятся девять арбитров.
На данный момент РФС не сообщил, кто заменит «Торпедо» в РПЛ. Ранее сообщалось, что этим клубом с большой долей вероятности станет «Оренбург», который закончил минувший сезон на 15-м месте и вылетел в Первую лигу.
Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.