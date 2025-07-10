«Торпедо» исключено из РПЛ из-за скандала с подкупом судей

Ранее московский клуб обвинили в организации договорных матчей в Первой лиге путем подкупа судей. 19 июня Соболев и Скородумов были задержаны правоохранительными органами. Против них возбулили уголовное дело по ст. 291 УК РФ «Дача взятки», по которому им может грозить до 15 лет тюремного заключения.