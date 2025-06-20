Тюрьма грозит руководству клуба РПЛ из Москвы: что натворили боссы «Торпедо»

В интернете прогремела новость о задержании высокого руководства торпедовского клуба. В поле зрения правоохранителей попали совладелец черно-белых Леонид Соболев и гендиректор Валерий Скородумов. Изначально их обвинили в даче взятки, но потом дело было переквалифицировано — в нем фигурирует статья Уголовного кодекса «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Источник РБК сообщил, что в офисах Соболева и Скородумова (на фото), а также по местам их жительства прошли обыски.