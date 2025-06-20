Тюрьма грозит руководству клуба РПЛ из Москвы: что натворили боссы «Торпедо»

Российский футбол продолжает биться в лихорадке. К регламентному хаосу добавилась история с криминальным оттенком. Она касается московского «Торпедо» — некогда легендарного клуба, который вернулся в РПЛ. Но вот сыграет ли он там?
Была ли взятка?
В интернете прогремела новость о задержании высокого руководства торпедовского клуба. В поле зрения правоохранителей попали совладелец черно-белых Леонид Соболев и гендиректор Валерий Скородумов. Изначально их обвинили в даче взятки, но потом дело было переквалифицировано — в нем фигурирует статья Уголовного кодекса «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Источник РБК сообщил, что в офисах Соболева и Скородумова (на фото), а также по местам их жительства прошли обыски.
По некоторым данным, топ-менеджеры «Торпедо» могли подкупить судью скандального матча с «Сочи». В нем единственный мяч был забит с пенальти за игру рукой. При этом арбитр Инал Танашев принял решение только после длительного просмотра VAR. Победу одержали торпедовцы, которые после этого фактически вышли в РПЛ. На VAR тогда работали Артём Любимов и Константин Аверьянов.
В «Сочи» после окончания сезона тоже были перестановки. По данным «РБ Спорт», свои посты покинули гендиректор Дмитрий Рубашко и спортивный директор Андрей Орлов. Не исключено, что их отставки тоже связаны со скандальным матчем.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, Любимов и Аверьянов успешно прошли полиграф. Увольнение Рубашко и Орлова связано якобы не с коррупцией, а со спортивными причинами — менеджеры «Сочи» не нашли общий язык с главным тренером Робертом Морено.
В «Торпедо» хотели вернуть легендарность
Бизнесмен Леонид Соболев стал совладельцем «Торпедо» в конце прошлого года. Его компаньоны — Николай Сторожук и Владимир Кожаев. После получения клубных активов Соболев заявил, что его задача — построить современную базу для «Торпедо» и вернуть ему легендарный статус.
В завершившемся сезоне торпедовцы под руководством Олега Кононова заняли второе место в Первой лиге. На их счету была внушительная беспроигрышная серия, которая насчитывала 21 матч и прервалась только в марте. Главным творцом повышения стал Равиль Нетфуллин, забивший шесть мячей и сделавший столько же голевых передач.
В последние годы «Торпедо» стало командой-лифтом. Нынешнее повышение в классе — второе за три сезона. В Первой лиге 2021/22 торпедовцы заняли первое место, но в РПЛ не закрепились, замкнув таблицу.
«Оренбург» останется?
Что теперь будет с «Торпедо»? Есть совсем неожиданные расклады.
Иван Карпов сообщает, что РФС намерено тщательно изучить источники финансирования клуба. Если клубу не удастся предоставить гарантии, то его не допустят в РПЛ. В таком случае в элитной лиге останется «Оренбург», занявший в прошлом сезоне 15-е место.
Но вопросы есть и к «Сочи». Если вдруг окажется, что их финансирование тоже вызовет сомнения, то РПЛ может убрать южан из своих рядов. Тогда, скорее всего, прописку сохранит «Факел», вылетевший в Первую лигу с последнего места.
Самое грустное — вся эта турбулентность проходит буквально за месяц до начала нового сезона. Уже можно сказать, что простым он точно не будет.
Автор: Дмитрий Панов