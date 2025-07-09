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Источник: «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ

По данным «Спорт-Экспресса», «Торпедо» с большой долей вероятности будет исключен из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26, а его место займет «Оренбург».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/torpedomoscowfc

Как сообщает источник, это уже решенный вопрос, и в скором времени будет объявлено об исключении московского клуба из числа участников Российской Премьер-лиги (РПЛ) в ближайшем сезоне.

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды. 1 июля глава РПЛ Александр Алаев заявил об угрозе целостности чемпионата из-за ситуации вокруг «Торпедо».

Заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС по ситуации с «Торпедо» состоится 10 июля. В случае если КДК решит наказать «Торпедо», клубу грозит штраф до 50 миллионов рублей, снятие 15 очков, лишение завоеванных наград и исключение из числа участников соревнований.

Ранее известный инсайдер Иван Карпов сообщал о том, что Российский футбольный союз уговаривает «Торпедо» отказаться от участия в РПЛ в сезоне-2025/2026.

В прошедшем сезоне «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу. «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге сезона-2024/2025 и напрямую вышло в РПЛ. Действующим чемпионом России является «Краснодар». Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го.