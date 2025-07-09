Матч «Торпедо», вокруг которого разгорелся скандал. Что за арбитр судил и как он ошибался?

Зато ЭСК обратила внимание на два других момента. Мнением большинства членов комиссии было решено, что на 14-й минуте Головко ошибочно не назначил пенальти в ворота «Торпедо» после безрассудного контакта Глеба Шевченко и Даниила Моторина. Арбитру стоило указать на «точку» и вынести предупреждение. Похожий эпизод случился и на 76-й минуте, однако в этот раз ЭСК поддержала Головко в его решении не ставить пенальти в ворота «Торпедо».