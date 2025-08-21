СМИ: следствие закрыло расследование по делу совладельца ФК «Торпедо»

По данным следствия, Соболев и Скородумов предлагали судье футбольных матчей 1 миллион рублей за обеспечение победы команде во встречах с марта по май 2025-го. В обмен, как считает следствие, требовалось назначение пенальти в пользу команды и удаление игроков соперника. Взятку предлагали несколько раз судье Максиму Перезве.