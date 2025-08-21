СМИ: следствие закрыло расследование по делу совладельца ФК «Торпедо»

По информации издания «Спорт-Экспресс», следствие закрыло расследование по делу совладельца ФК «Торпедо» Леонида Соболева. На данный момент ему продлили арест до октября 2025-го, но представители Соболева подали апелляцию.
Напомним, Леонид Соболев и гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов сейчас проходят по делу о попытке подкупа судьи. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 184 УК РФ (Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). За это предусматривается наказание до 7 лет лишения свободы.
По данным следствия, Соболев и Скородумов предлагали судье футбольных матчей 1 миллион рублей за обеспечение победы команде во встречах с марта по май 2025-го. В обмен, как считает следствие, требовалось назначение пенальти в пользу команды и удаление игроков соперника. Взятку предлагали несколько раз судье Максиму Перезве.
Адвокат совладельца клуба заявлял, что если «Торпедо» исключат из лиги, то команда будет распущена.