«Урал» арендовал футболиста «Пари НН»

Вингер Владислав Карапузов на правах аренды перешел из «Пари НН» в «Урал». Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщают пресс-службы обоих клубов. В «Урале» 25‑летний футболист будет играть под 11‑м номером.
«Приветствуем Влада в клубе и желаем ему успешного сезона!» — говорится в сообщении «Урала».
Карапузов выступает за «Пари НН» с августа 2023 года, когда на правах аренды перешел из московского «Динамо». В июле 2024‑го Карапузов подписал с нижегородцами полноценный контракт. Ранее воспитанник «Локомотива» выступал также за «Ахмат» и «Тамбов».
После 9 туров Первой лиги «Урал» набрал 20 очков и занимает второе место, отставая на 2 балла от лидирующего воронежского «Факела». В понедельник, 15 сентября, подопечные Мирослава Ромащенко проведут выездной матч против «Уфы».