Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Леон Сатурн
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.05
П2
2.10
Футбол. Премьер-лига
12.09
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.31
П2
3.91
Футбол. Первая лига
12.09
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.81
П2
5.10
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
3
:
КДВ
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2

«Урал» арендовал футболиста «Пари НН»

Выступающий на позиции правого вингера Владислав Карапузов арендован «Уралом» до конца сезона 2025/2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Вингер Владислав Карапузов на правах аренды перешел из «Пари НН» в «Урал». Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщают пресс-службы обоих клубов. В «Урале» 25‑летний футболист будет играть под 11‑м номером.

«Приветствуем Влада в клубе и желаем ему успешного сезона!» — говорится в сообщении «Урала».

Карапузов выступает за «Пари НН» с августа 2023 года, когда на правах аренды перешел из московского «Динамо». В июле 2024‑го Карапузов подписал с нижегородцами полноценный контракт. Ранее воспитанник «Локомотива» выступал также за «Ахмат» и «Тамбов».

После 9 туров Первой лиги «Урал» набрал 20 очков и занимает второе место, отставая на 2 балла от лидирующего воронежского «Факела». В понедельник, 15 сентября, подопечные Мирослава Ромащенко проведут выездной матч против «Уфы».