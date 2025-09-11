«Урал» арендовал футболиста «Пари НН»

Карапузов выступает за «Пари НН» с августа 2023 года, когда на правах аренды перешел из московского «Динамо». В июле 2024‑го Карапузов подписал с нижегородцами полноценный контракт. Ранее воспитанник «Локомотива» выступал также за «Ахмат» и «Тамбов».