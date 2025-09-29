Битва за лидерство в ФНЛ, Ларионов против «Торпедо» и вечерний матч АПЛ: что смотреть сегодня

Футбол. Первая лига. 12-й тур. «Спартак» (Кострома) — «Волга» (Ульяновск)
15:00. Где смотреть: «Кинопоиск».
«Спартак» возглавляет турнирную таблицу, однако сейчас речь не про московский клуб, и не про РПЛ. Дебютанты из Костромы уверенно поступью шагают по Первой лиге, выиграв 8 из 11 матчей со старта чемпионата. Своими результатами команда Сергея Бондаря заслуживает того, чтобы обратить на нее внимание.
Прошлая неделя стала неудачной для «Спартака» и «Волги» — обе команды вылетели из Кубка России, уступив своим соперникам по пенальти. Однако ульяновский клуб, в отличие от костромичей, играл с представителем Второй лиги и пропустил от них два мяча. Оборона является пока главной уязвимостью «Волги» — в последних семи встречах она пропустила 17 мячей. Поэтому для «Спартака» из Костромы предстоящий матч является отличной возможностью поправить домашнюю статистику, укрепить свое лидерство и сделать еще один шаг к тому, чтобы в следующем сезоне играть в одной лиге со своими одноклубниками из Москвы.
Футбол. Первая лига. 12-й тур. «Урал» (Екатеринбург) — «СКА-Хабаровск»
16:30. Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».
«Урал» в предыдущем туре уступил Костроме лидерство в турнирной таблице и теперь находится в роли догоняющего. Команда Мирослава Ромащенко после уверенного старта сезона столкнулась с первыми проблемами, сведя три из четырех последних матчей в Первой лиге вничью. «СКА-Хабаровск» — отличный соперник для того, чтобы вновь вернуть себе уверенность. Дальневосточники выиграли лишь одну из девяти последних встреч, вылетели из Кубка России и вообще создают впечатление очень проблемного коллектива, который в этом сезоне скорее всего будет вести борьбу за выживание. Кроме того, «СКА-Хабаровск» в XXI веке ни разу не выигрывал в Екатеринбурге. Идеальный матч-ап для «Урала», который в домашних матчах стабильно забивает не менее двух мячей. Несмотря на практически полное отсутствие интриги, матч вынесен на федеральное ТВ, что подчеркивает его турнирную важность.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород)
19:00. Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».
Вторая встреча Игоря Ларионова против бывшей команды. Первая дуэль в Нижнем Новгороде закончилась поражением СКА в овертайме и теперь «армейцы» попытаются взять реванш на домашнем льду. Петербуржцы находятся в отличной форме, выиграв пять из шести последних матчей. А вот «Торпедо» после впечатляющего начала сезона сбавил обороты, проиграв три последние игры, хоть и в упорной борьбе. Победа в предстоящей встрече позволит СКА ворваться в топ-3 Запада. И, вроде бы, расклад сил полностью на стороне «армейцев», но команда Ларионова уже неоднократно показывала, что стабильности ей пока не хватает. «Торпедо» вполне по силам преподнести неприятный сюрприз и вновь огорчить своего бывшего наставника.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль)
19:30. Где смотреть: KHL Prime, «Кинопоиск».
Лидеры Западной конференции сойдутся друг с другом в очном противостоянии. Минское «Динамо» вернулось с выездной серии, выиграло три игры подряд на домашнем льду и добралось до финального босса. «Локомотив» на правах действующего чемпиона набирает очки уже в шести матчах подряд, что позволило ему единолично возглавить сводную турнирную таблицу КХЛ.
Обе команды делают ставку на надежную оборону, но ярославцы при этом входят в число лучших клубов по результативности в атаке. В последние годы минчане успешно играют против «железнодорожников» на своем льду — пять из шести последних встреч на «Минск-Арене» завершились в их пользу. Поэтому предстоящий матч для команды Боба Хартли станет серьезным испытанием. И у «Динамо», и у «Локомотива» есть свои козыри, но кому-то в этой встрече все-таки придется проиграть.
Футбол. Чемпионат Англии. 6-й тур. «Эвертон» — «Вест Хэм»
22:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Тур в АПЛ завершится вынесенным матчем, в котором сойдутся «Эвертон» и «Вест Хэм». Хозяева уступили «Ливерпулю» в мерсисайдском дерби (1:2) и вылетели из Кубка лиги, проиграв «Вулверхэмптону» (0:2). Дома «ириски» попытаются прервать неприятную серию — под руководством Дэвида Мойеса на своем поле из 12 последних игр они проиграли лишь две.
«Вест Хэм» провалил старт сезона и отправил в отставку Грэма Поттера, назначив на его место Нуну Эшпириту Санту. Португалец провел в клубе лишь два дня и вряд ли успеет внести серьезные изменения в игру команды. Тем не менее новый тренер может эмоционально встряхнуть «молотобойцев», что может сыграть им на пользу в этой встрече.
Очные матчи между командами в последнее время складывались ровно: оба прошлогодних матча завершились вничью. Стоит предполагать, что для Мойеса наверняка принципиально обыграть «Вест Хэм» — клуб, в котором он провел четверть своей тренерской карьеры. Для Санту очень важно начать на новом месте с позитивного результата. Ожидается довольно интересная и напряженная игра.