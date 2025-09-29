Битва за лидерство в ФНЛ, Ларионов против «Торпедо» и вечерний матч АПЛ: что смотреть сегодня

«Урал» в предыдущем туре уступил Костроме лидерство в турнирной таблице и теперь находится в роли догоняющего. Команда Мирослава Ромащенко после уверенного старта сезона столкнулась с первыми проблемами, сведя три из четырех последних матчей в Первой лиге вничью. «СКА-Хабаровск» — отличный соперник для того, чтобы вновь вернуть себе уверенность. Дальневосточники выиграли лишь одну из девяти последних встреч, вылетели из Кубка России и вообще создают впечатление очень проблемного коллектива, который в этом сезоне скорее всего будет вести борьбу за выживание. Кроме того, «СКА-Хабаровск» в XXI веке ни разу не выигрывал в Екатеринбурге. Идеальный матч-ап для «Урала», который в домашних матчах стабильно забивает не менее двух мячей. Несмотря на практически полное отсутствие интриги, матч вынесен на федеральное ТВ, что подчеркивает его турнирную важность.