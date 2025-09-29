Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.15
П2
2.58
Футбол. Первая лига
15:00
Спартак Кс
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.42
П2
4.70
Футбол. Первая лига
18:30
Урал
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.60
П2
8.50
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.15
П2
7.10
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.15
П2
3.30
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.18
П2
3.38
Футбол. Первая лига
19:30
Нефтехимик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.20
П2
2.40
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.10
П2
2.62
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.04
П2
5.42
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.75
П2
5.55

Битва за лидерство в ФНЛ, Ларионов против «Торпедо» и вечерний матч АПЛ: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях понедельника, 29 сентября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Спартак» Кострома

Футбол. Первая лига. 12-й тур. «Спартак» (Кострома) — «Волга» (Ульяновск)

15:00. Где смотреть: «Кинопоиск».

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу, однако сейчас речь не про московский клуб, и не про РПЛ. Дебютанты из Костромы уверенно поступью шагают по Первой лиге, выиграв 8 из 11 матчей со старта чемпионата. Своими результатами команда Сергея Бондаря заслуживает того, чтобы обратить на нее внимание.

Прошлая неделя стала неудачной для «Спартака» и «Волги» — обе команды вылетели из Кубка России, уступив своим соперникам по пенальти. Однако ульяновский клуб, в отличие от костромичей, играл с представителем Второй лиги и пропустил от них два мяча. Оборона является пока главной уязвимостью «Волги» — в последних семи встречах она пропустила 17 мячей. Поэтому для «Спартака» из Костромы предстоящий матч является отличной возможностью поправить домашнюю статистику, укрепить свое лидерство и сделать еще один шаг к тому, чтобы в следующем сезоне играть в одной лиге со своими одноклубниками из Москвы.

Футбол. Первая лига. 12-й тур. «Урал» (Екатеринбург) — «СКА-Хабаровск»

16:30. Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».

«Урал» в предыдущем туре уступил Костроме лидерство в турнирной таблице и теперь находится в роли догоняющего. Команда Мирослава Ромащенко после уверенного старта сезона столкнулась с первыми проблемами, сведя три из четырех последних матчей в Первой лиге вничью. «СКА-Хабаровск» — отличный соперник для того, чтобы вновь вернуть себе уверенность. Дальневосточники выиграли лишь одну из девяти последних встреч, вылетели из Кубка России и вообще создают впечатление очень проблемного коллектива, который в этом сезоне скорее всего будет вести борьбу за выживание. Кроме того, «СКА-Хабаровск» в XXI веке ни разу не выигрывал в Екатеринбурге. Идеальный матч-ап для «Урала», который в домашних матчах стабильно забивает не менее двух мячей. Несмотря на практически полное отсутствие интриги, матч вынесен на федеральное ТВ, что подчеркивает его турнирную важность.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород)

19:00. Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».

Вторая встреча Игоря Ларионова против бывшей команды. Первая дуэль в Нижнем Новгороде закончилась поражением СКА в овертайме и теперь «армейцы» попытаются взять реванш на домашнем льду. Петербуржцы находятся в отличной форме, выиграв пять из шести последних матчей. А вот «Торпедо» после впечатляющего начала сезона сбавил обороты, проиграв три последние игры, хоть и в упорной борьбе. Победа в предстоящей встрече позволит СКА ворваться в топ-3 Запада. И, вроде бы, расклад сил полностью на стороне «армейцев», но команда Ларионова уже неоднократно показывала, что стабильности ей пока не хватает. «Торпедо» вполне по силам преподнести неприятный сюрприз и вновь огорчить своего бывшего наставника.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль)

19:30. Где смотреть: KHL Prime, «Кинопоиск».

Лидеры Западной конференции сойдутся друг с другом в очном противостоянии. Минское «Динамо» вернулось с выездной серии, выиграло три игры подряд на домашнем льду и добралось до финального босса. «Локомотив» на правах действующего чемпиона набирает очки уже в шести матчах подряд, что позволило ему единолично возглавить сводную турнирную таблицу КХЛ.

Обе команды делают ставку на надежную оборону, но ярославцы при этом входят в число лучших клубов по результативности в атаке. В последние годы минчане успешно играют против «железнодорожников» на своем льду — пять из шести последних встреч на «Минск-Арене» завершились в их пользу. Поэтому предстоящий матч для команды Боба Хартли станет серьезным испытанием. И у «Динамо», и у «Локомотива» есть свои козыри, но кому-то в этой встрече все-таки придется проиграть.

Футбол. Чемпионат Англии. 6-й тур. «Эвертон» — «Вест Хэм»

22:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Тур в АПЛ завершится вынесенным матчем, в котором сойдутся «Эвертон» и «Вест Хэм». Хозяева уступили «Ливерпулю» в мерсисайдском дерби (1:2) и вылетели из Кубка лиги, проиграв «Вулверхэмптону» (0:2). Дома «ириски» попытаются прервать неприятную серию — под руководством Дэвида Мойеса на своем поле из 12 последних игр они проиграли лишь две.

«Вест Хэм» провалил старт сезона и отправил в отставку Грэма Поттера, назначив на его место Нуну Эшпириту Санту. Португалец провел в клубе лишь два дня и вряд ли успеет внести серьезные изменения в игру команды. Тем не менее новый тренер может эмоционально встряхнуть «молотобойцев», что может сыграть им на пользу в этой встрече.

Очные матчи между командами в последнее время складывались ровно: оба прошлогодних матча завершились вничью. Стоит предполагать, что для Мойеса наверняка принципиально обыграть «Вест Хэм» — клуб, в котором он провел четверть своей тренерской карьеры. Для Санту очень важно начать на новом месте с позитивного результата. Ожидается довольно интересная и напряженная игра.