Шалимов уволен из «Факела». Клуб идет на 3-м месте в Первой лиге

Решение об увольнении 56-летнего специалиста было принято после домашней ничьей с песчанокопской «Чайкой» (0:0). Воронежский клуб потерял очки в третьем матче подряд — ранее были поражение от московской «Родины» (0:2) и ничья с красноярским «Енисеем» (1:1).
Шалимов возглавил «Факел» в апреле этого года, но не сумел помочь воронежцам прямого вылета из РПЛ. В общей сложности команда провела под его руководством 21 матч, в которых одержала восемь побед при семи ничьих и шести поражениях.
По информации журналиста Ивана Карпова, «Факел» во второй раз возглавит Сергей Таушев, который работал в воронежском клубе с сентября 2023 года по апрель 2024 года. Кандидатура 66-летнего специалиста уже согласована с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.
«Факел» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего костромского «Спартака» на два балла. В субботу, 4 октября, воронежцы дома сыграют против ульяновской «Волги». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.