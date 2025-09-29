Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
4.75
X
2.25
П2
2.95
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Спартак Кс
0
:
Волга
1
Все коэффициенты
П1
5.40
X
2.85
П2
1.95
Футбол. Первая лига
16:30
Урал
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.64
П2
8.00
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.01
П2
6.90
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.20
П2
3.50
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.14
П2
3.36
Футбол. Первая лига
19:30
Нефтехимик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.11
П2
2.40
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.10
П2
2.60
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.03
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.77
П2
5.70

Шалимов уволен из «Факела». Клуб идет на 3-м месте в Первой лиге

Воронежский «Факел» объявил об уходе с поста главного тренера Игоря Шалимова.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Решение об увольнении 56-летнего специалиста было принято после домашней ничьей с песчанокопской «Чайкой» (0:0). Воронежский клуб потерял очки в третьем матче подряд — ранее были поражение от московской «Родины» (0:2) и ничья с красноярским «Енисеем» (1:1).

Шалимов возглавил «Факел» в апреле этого года, но не сумел помочь воронежцам прямого вылета из РПЛ. В общей сложности команда провела под его руководством 21 матч, в которых одержала восемь побед при семи ничьих и шести поражениях.

По информации журналиста Ивана Карпова, «Факел» во второй раз возглавит Сергей Таушев, который работал в воронежском клубе с сентября 2023 года по апрель 2024 года. Кандидатура 66-летнего специалиста уже согласована с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

«Факел» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего костромского «Спартака» на два балла. В субботу, 4 октября, воронежцы дома сыграют против ульяновской «Волги». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.