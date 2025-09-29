Футболисты «Торпедо» победили «Енисей» и ушли с последнего места

«Торпедо» одержало первую победу в чемпионате под руководством Дмитрия Парфенова и набрало 9 очков. Безвыигрышная серия команды в турнире до игры с «Енисеем» составляла шесть матчей (четыре поражения и две ничьих). Ранее «Торпедо» вышло в пятый раунд Пути регионов Кубка России, обыграв борисоглебский «Кристалл-МЭЗТ» (3:1).