Футболисты «Торпедо» победили «Енисей» и ушли с последнего места

«Торпедо» удалось прервать шестиматчевую серию без побед и впервые победить в Первой лиге под руководством Парфенова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/torpedomoscowfc

Московское «Торпедо» одолело «Енисея» в матче 12‑го тура Первой Лиги. Встреча в Красноярске завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на 79‑й минуте забил Александр Юшин.

«Торпедо» одержало первую победу в чемпионате под руководством Дмитрия Парфенова и набрало 9 очков. Безвыигрышная серия команды в турнире до игры с «Енисеем» составляла шесть матчей (четыре поражения и две ничьих). Ранее «Торпедо» вышло в пятый раунд Пути регионов Кубка России, обыграв борисоглебский «Кристалл-МЭЗТ» (3:1).

Московская команда ушла с последнего места в турнирной таблице, переместившись на 16‑й строчку. «Енисей» с 10 очками остается на 14‑м месте. В следующем туре «Торпедо» примет новороссийский «Черноморец» 5 октября, «Енисей» на следующий день в гостях сыграет с «Челябинском».

Ранее Дмитрий Парфенов возглавлял «Родину», тульский «Арсенал», екатеринбургский «Урал», ивановский «Текстильщик» и «Тосно», С клубом из Ленинградской области специалист в 2018 году стал обладателем Кубка России.

Енисей
0:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 12
29.09.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Дмитрий Парфенов
Голы
Торпедо
Александр Юшин
79′
Составы команд
Енисей
1
Станислав Антипин
3
Ян Цесь
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
90+3′
6
Амир Батырев
7
Андреа Чуканов
11
Астемир Хашкулов
24
Артем Погосов
22
Артем Гюрджан
57′
87′
77
Ростислав Огиенко
18
Александр Надольский
64′
43
Артур Гилязетдинов
75
Андрей Окладников
87′
9
Лука Раткович
Торпедо
12
Егор Бабурин
4
Сергей Бородин
15
Егор Данилкин
22
Олег Кожемякин
90
Боян Роганович
8
Артур Галоян
84
Вадим Чурилов
21
Александр Ломакин
74′
23
Кирилл Данилин
97
Марио Чурич
88′
5
Владимир Москвичев
73
Владислав Шитов
63′
7
Александр Юшин
79
Алексей Каштанов
88′
9
Душан Бакич
Статистика
Енисей
Торпедо
Желтые карточки
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти