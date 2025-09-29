Костромской «Спартак» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге

Костромской «Спартак» сыграл вничью с ульяновской «Волгой» в матче 12-го тура Первой лиги. Матч завершился со счетом 1:1 — это была 11-я по счету игра без поражений для костромской команды.
В составе «Волги» на четвертой минуте гол забил Георгий Уридия. На 67-минуте ульяновцы стали играть в меньшинстве после того, как за две желтые карточки удалили Руслана Шагиахметова. Артур Гарибян смог оформить гол на 90-й минуте и позволил команде уйти от поражения.
За 12 туров Первой лиги костромской «Спартак» проиграл только однажды в стартовом матче сезона «Факелу» со счетом 0:1. Сейчас за 11 встреч без проигрыша у них только три ничьи и целых восемь побед.
В следующем матче «Спартак» будет играть с «Уфой», а «Волга» встретится с «Факелом». Отметим, что команда из Костромы занимает на данный момент первое место в турнирной таблице, у нее 27 очков после 12 туров. Первые два места в турнирной таблице ФНЛ имеют шансы на повышение. «Волга» только на 12-м месте.
Отметим, что в российской Премьер-лиге у «Спартака» из Москвы сейчас тоже беспроигрышная серия в шесть матчей. Клуб в последнем матчей обыграл «Пари НН» со счетом 3:0. Голами отметились Манфред Угальде и Жедсон Фернандеш (дубль).
Евгений Таранухин
Михаил Белов
Артур Гарибян
90+2′
Гиоргий Уридия
4′
86
Никита Корец
4
Никита Супранович
90+4′
5
Денис Жилмостных
18
Максим Игнатьев
67′
8
Дмитрий Садов
55
Александр Саплинов
17
Илья Калачев
25′
46′
78
Геннадий Киселев
52′
22
Анатолий Немченко
68′
99
Артур Гарибян
35
Иван Енин
85′
69
Кирилл Чурсин
7
Денис Боков
84′
85
Сергей Пучков
23
Максим Чиканчи
80′
3
Сергей Бугриев
86
Владимир Шайхутдинов
90′
3
Олег Красильниченко
54′
4
Камиль Ибрагимов
20
Константин Ковалев
29
Руслан Шагиахметов
37′
67′
30
Айдар Хабибуллин
61′
8
Денис Рахманов
80′
7
Артур Мурза
28
Данил Новиков
84′
99
Андрей Костин
10
Гиоргий Уридия
80′
17
Игорь Гершун
19
Владислав Руденко
70′
27
Михаил Умников
37
Евгений Воронин
70′
14
Владислав Яковлев
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти