Костромской «Спартак» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге

В следующем матче «Спартак» будет играть с «Уфой», а «Волга» встретится с «Факелом». Отметим, что команда из Костромы занимает на данный момент первое место в турнирной таблице, у нее 27 очков после 12 туров. Первые два места в турнирной таблице ФНЛ имеют шансы на повышение. «Волга» только на 12-м месте.