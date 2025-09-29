«Урал» проиграл дома «СКА-Хабаровску» и остался на втором месте

«Урал» на своем поле проиграл «СКА-Хабаровску» в матче 12-го тура Первой лиги — 1:2. Команда из Екатеринбурга потерпела лишь второе поражение в нынешнем сезоне.
У гостей дубль оформил Дмитрий Цыпченко. Форвард забил пенальти на 41-й минуте, а затем удвоил преимущество на 49-й минуте. У екатеринбургского клуба единственный гол на счету нападающего Ильи Ишкова на 69-й минуте.
Полузащитник «Урала» Евгений Харин раскритиковал решение судьи назначить пенальти в концовке первого тайма, с которого хабаровчане открыли счет.
«Судья учудил, поставил пенальти, которого не было. Мяч попал куда-то в плечо, и он свистнул, что пенальти», — сказал Харин во флеш-интервью в перерыве встречи.
«Урал» занимает второе место, оставшись с 24 очками, а лидирует в турнире костромской «Спартак», набравший 27 баллов. «СКА-Хабаровск» набрал 16 очков и поднялся на восьмое место.
5 октября хабаровчане примут «Шинник». «Урал» 6 октября сыграет на выезде с КАМАЗом.
Мирослав Ромащенко
Алексей Поддубский
Илья Ишков
68′
Дмитрий Цыпченко
41′
Дмитрий Цыпченко
49′
71
Алексей Мамин
2
Силвие Бегич
4
Матвей Бардачев
22
Лео Кордейро
10
Мартин Секулич
14
Юрий Железнов
42
Егор Мосин
46′
97
Илья Ишков
6
Фаниль Сунгатулин
61′
37
Виталий Бондарев
13
Роман Акбашев
61′
50
Максим Воронов
17
Мигель Гонсалу
53′
16
Фернандо Итало
59
Евгений Харин
83′
11
Владислав Карапузов
1
Алексей I Кузнецов
90+1′
17
Андрей Анисимов
90+4′
21
Глеб Гурбан
29
Александр Мухин
30
Давид Шавлохов
87′
91
Егор Носков
6
Садыг Багиев
55
Василий Алейников
89′
33
Дмитрий Цыпченко
20
Йорди Тур
74′
8
Роман Емельянов
19
Тельядо Алькаде
83′
14
Владислав Брагин
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти