Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера «Торпедо»

Московское «Торпедо» сообщило о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Парфеновым по соглашению сторон.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Торпедо" Москва

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. 51‑летний специалист был назначен на пост главного тренера 13 сентября.

«Благодарим специалиста за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в сообщении клуба.

На протяжении сезона-2025/26 «Торпедо» возглавляли четыре специалиста. Изначально командой руководил Олег Кононов, затем временно исполняли обязанности главного тренера Сергей Жуков и Павел Кирильчик, после чего клуб возглавил Дмитрий Парфенов.

«Торпедо» располагается на последней позиции в турнирной таблице Первой лиги, набрав 10 очков в 14 матчах. 16 октября черно-белые сыграют с «Велесом» в рамках Кубка России.

Ранее Дмитрий Парфенов работал в тульском «Арсенале», екатеринбургским «Урале», ивановском «Текстильщике», московской «Родине», казахстанском «Актобе» и «Тосно». С клубом из Ленинградской области специалист в 2018 году стал обладателем Кубка России.