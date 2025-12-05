Кержаков или Березуцкий могут возглавить «Урал»

По информации источника, в ближайшее время екатеринбургский клуб официально объявит об отставке Мирослава Ромащенко, который возглавил команду минувшим летом. Ожидается, что его место займет Александр Кержаков, которого руководству «Урала» порекомендовал назначить бывший президент РФС и министр спорта России Виталий Мутко.
Отмечается, что на место главного тренера «Урала» также претендует бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий.
Последним местом работы Кержакова был казахстанский «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года. Березуцкий начал самостоятельную тренерскую карьеру в ноябре 2024 года в азербайджанском «Сабахе», однако минувшим летом расторг контракт и покинул клуб.
«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего воронежского «Факела» на семь очков.
Михаил Белов
Мирослав Ромащенко
1
Алексей Кеняйкин
3
Олег Красильниченко
99
Андрей Костин
90
Кирилл Фольмер
4
Камиль Ибрагимов
15
Дэвид Кокоев
27
Михаил Умников
17
Игорь Гершун
69′
10
Гиоргий Уридия
90′
27
Артем Молодцов
9
Дмитрий Каменщиков
82′
19
Владислав Руденко
90+3′
8
Денис Рахманов
90′
92
Игнат Касьянов
28
Данил Новиков
83′
22
Дмитрий Рахманов
57
Александр Селихов
44
Владислав Малькевич
16
Фернандо Итало
90+3′
14
Юрий Железнов
2
Силвие Бегич
70
Матвей Бардачев
11
Владислав Карапузов
46′
6
Фаниль Сунгатулин
13
Роман Акбашев
75′
55
Тимур Аюпов
50
Максим Воронов
82′
20
Евгений Марков
37
Виталий Бондарев
37′
46′
18
Никита Морозов
86′
22
Лео Кордейро
75′
97
Илья Ишков
90+1′
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти