Кержаков или Березуцкий могут возглавить «Урал»

Последним местом работы Кержакова был казахстанский «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года. Березуцкий начал самостоятельную тренерскую карьеру в ноябре 2024 года в азербайджанском «Сабахе», однако минувшим летом расторг контракт и покинул клуб.