Иван Игнатьев на правах аренды перешел в тульский «Арсенал»

Ранее клуб из Тулы подписал экс-игрока «Спартака» Аяза Гулиева. Он уже выступал за тульскую команду в сезоне-2021/2022. Полузащитник провел 106 матчей в Российской Премьер-лиге (24 из которых — за «Арсенал»). Также футболист выступал за «Анжи», «Ростов» и «Химки». Последним клубом Гулиева был азербайджанский «Сабах».