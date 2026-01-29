Иван Игнатьев на правах аренды перешел в тульский «Арсенал»

Арендное соглашение 27‑летнего футболиста рассчитано до конца сезона‑2025/26. В текущем сезоне Игнатьев провел за «Оренбург» девять матчей, не отметившись результативными действиями.
Иван Игнатьев знаком главному тренеру «Арсенала» Дмитрию Гунько — они работали вместе в армянском «Урарту», где нападающий забил 13 мячей в 16 матчах чемпионата.
Игнатьев является воспитанником академии «Краснодара». Также он играл за казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов», московский «Локомотив», «Сочи», сербский «Железничар» и алжирскую «Кабилию».
Ранее клуб из Тулы подписал экс-игрока «Спартака» Аяза Гулиева. Он уже выступал за тульскую команду в сезоне-2021/2022. Полузащитник провел 106 матчей в Российской Премьер-лиге (24 из которых — за «Арсенал»). Также футболист выступал за «Анжи», «Ростов» и «Химки». Последним клубом Гулиева был азербайджанский «Сабах».
После 21 тура «Арсенал» с 28 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.