Иван Игнатьев на правах аренды перешел в тульский «Арсенал»

Как сообщает пресс‑служба оренбуржцев, российский нападающий Иван Игнатьев на правах аренды перешел из «Оренбурга» в тульский «Арсенал».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Арендное соглашение 27‑летнего футболиста рассчитано до конца сезона‑2025/26. В текущем сезоне Игнатьев провел за «Оренбург» девять матчей, не отметившись результативными действиями.

Иван Игнатьев знаком главному тренеру «Арсенала» Дмитрию Гунько — они работали вместе в армянском «Урарту», где нападающий забил 13 мячей в 16 матчах чемпионата.

Игнатьев является воспитанником академии «Краснодара». Также он играл за казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов», московский «Локомотив», «Сочи», сербский «Железничар» и алжирскую «Кабилию».

Ранее клуб из Тулы подписал экс-игрока «Спартака» Аяза Гулиева. Он уже выступал за тульскую команду в сезоне-2021/2022. Полузащитник провел 106 матчей в Российской Премьер-лиге (24 из которых — за «Арсенал»). Также футболист выступал за «Анжи», «Ростов» и «Химки». Последним клубом Гулиева был азербайджанский «Сабах».

После 21 тура «Арсенал» с 28 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.