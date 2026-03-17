Президент «Урала» высказался об аресте Секача по делу об убийстве

Григорий Иванов назвал произошедшее трагедией для всех сторон.
«Это трагедия для всех: для пострадавшей семьи, для футболиста, для родителей, для нас. Но мы ничего не знаем, как и что произошло, это же нефутбольные дела. Все говорят, что он был спокойным парнем. Я лично с ним не был знаком, видел его два раза в жизни, недавно смотрел игру с “Челябинском-2”. Так что я его не знаю, но ребята отзываются о нем хорошо», — цитирует Иванова «РБ Спорт».
Даниила Секача задержали 14 марта. По версии следствия, он проник в московскую квартиру, чтобы украсть деньги и драгоценности, и убил женщину. В клуб футболист обращался за разрешением на поездку в столицу, сославшись на учебные цели. Правоохранители считают, что Секач действовал по указаниям мошенников.
20-летний защитник является игроком клуба Второй лиги «Урал-2». На пути к профессиональному футболу он занимался в академии московского «Локомотива», юношеской команде «Ростова», ДЮСШ «Строгино», а также команде «Мастер-Сатурн».
В таблице Первой лиги «Урал» занимает второе место, имея 45 очков в активе.