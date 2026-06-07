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Гусев стал главным кандидатом на пост тренера «Урала»

По данным Telegram-канала «Инсайды от Карпа», екатеринбургский клуб может назначить бывшего тренера «Динамо» уже на следующей неделе.

Источник: РИА "Новости"

Бывший тренер московского «Динамо» Ролан Гусев стал главным кандидатом на пост главного тренера «Урала», сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, на этой неделе Гусев общался с президентом екатеринбургского клуба Григорием Ивановым. Тренер готов возглавить команду, если будет обеспечено финансирование под задачу выхода в РПЛ и покупку 6−7 новых игроков.

Окончательное решение, как утверждает Telegram-канал, остается за владельцем клуба Павлом Гумянским. Вопрос должен решиться на следующей неделе.

Сейчас Гусев остается без команды. Весной он исполнял обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Марцела Лички. Под его руководством бело-голубые провели заключительный отрезок сезона.

«Инсайды от Карпа» отмечают, что в «Урале» ранее рассматривали разные кандидатуры на пост главного тренера, включая Сергея Юрана, Андрея Талалаева, Сергея Ташуева, Магомеда Адиева, Сергея Березуцкого и Сергея Юдина. Однако сейчас основным вариантом считается именно Гусев.

По данным источника, «Урал» летом планирует серьезную перестройку состава: клуб может отказаться от части дорогих лидеров и омолодить команду. Одним из аргументов в пользу Гусева называется его опыт работы с молодыми игроками.