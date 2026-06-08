Юран ушел из «СКА-Хабаровск» спустя две недели после назначения

Сергей Юран ранее уже работал в «СКА-Хабаровск» — он возглавлял команду с октября 2020 по февраль 2022 года. Под его руководством «армейцы» провели 54 матча, в которых одержали 25 побед при 11 ничьих и 18 поражениях. После ухода из клуба Юран работал главным тренером в подмосковных «Химках», «Пари НН» и турецком «Серикспоре», который покинул в октябре 2025 года.