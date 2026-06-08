Юран ушел из «СКА-Хабаровск» спустя две недели после назначения

56-летний специалист вернулся на поста главного тренера клуба 25 мая. Его соглашение было рассчитано на один сезон.
— Сергей Юран по личным семейным обстоятельствам не сможет приступить к обязанностям главного тренера «СКА-Хабаровск», в связи с чем обратился к руководству клуба с просьбой об освобождении его от должности. Попечительский совет «СКА-Хабаровск» отнесся с уважением и пониманием к просьбе Сергея Николаевича и принял решение ее удовлетворить, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Новым наставником «СКА-Хабаровск» назначен Михаил Семенов, под руководством которого клуб провел заключительные три матча минувшего сезона. Специалист вошел в тренерский штаб команды в январе 2026 года.
Сергей Юран ранее уже работал в «СКА-Хабаровск» — он возглавлял команду с октября 2020 по февраль 2022 года. Под его руководством «армейцы» провели 54 матча, в которых одержали 25 побед при 11 ничьих и 18 поражениях. После ухода из клуба Юран работал главным тренером в подмосковных «Химках», «Пари НН» и турецком «Серикспоре», который покинул в октябре 2025 года.
Минувший сезон «СКА-Хабаровск» завершил на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги.