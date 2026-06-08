Павел Мамаев получил должность в «Волге»

Мамаев будет отвечать за развитие клуба, усиление спортивного и селекционного направлений.
«Чемпион, неоднократный обладатель Кубка и Суперкубка страны, экс-игрок сборной России, столичных ЦСКА и “Торпедо”, “Краснодара” и “Ростова” назначен советником президента ФК “Волга” Дмитрия Рябова.
В компетенции Павла Константиновича будет находиться развитие клуба, а также усиление спортивного и селекционного направлений.
Добро пожаловать, Павел Константинович и успехов на новом поприще«, — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальной странице в социальной сети “ВКонтакте”.
В минувшем сезоне ульяновская «Волга» заняла 14-е место в турнирной таблице Первой лиги.
Павел Мамаев объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года в возрасте 35 лет. В том же году он открыл футбольную академию в Дубае вместе с еще одним экс-игроком «Краснодара» и национальной команды — Федором Смоловым. Последним клубом Мамаева были подмосковные «Химки», единственный матч за которые он сыграл в феврале 2022 года. Всего Мамаев провел в Российской Премьер-лиге 307 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 34 результативные передачи. Также на его счету 15 игр за сборную России. Мамаев принял участие во всех трех матчах национальной команды на Евро-2016.