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Бывший футболист «Шинника» умер в возрасте 27 лет

Бывший защитник ярославского «Шинника» и сборной Буркина‑Фасо Бен Загре скончался в возрасте 27 лет. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Шинник"

В апреле 2025 года ярославские врачи обнаружили опухоль в ноге Загре. Спустя некоторое время в Москве у футболиста была обнаружена агрессивная форма рака. В апреле стало известно, что из-за онкологического заболевания Загре перенес ампутацию ноги.

«К сожалению, Бен скончался… Это веселый и доброжелательный парень. Его все запомнят таким. Он всегда улыбался! Вчера умер. Год назад я его отправил в Германию — немецкие врачи сказали, что уже та стадия рака, что, дай бог, родителей увидит. Просто удивляюсь, как ярославские врачи этого не увидели. Благодаря химиотерапии он выдержал год.

Мне звонит Конате, сборная Буркина-Фасо, которой завтра играть в Беларуси. Они все в шоке. Такой молодой… Все будут помнить его добрым парнем. Он оставил хорошее впечатление и как игрок, и как человек. Пусть земля ему будет пухом», — сказал агент футболиста Дмитрий Селюк.

Загре выступал за «Шинник» с февраля 2024 года по апрель 2025 года. Он провел за ярославский клуб 40 матчей и забил четыре гола.

До приезда в Россию Загре успел поиграть за датский «Эсбьерг», португальскую «Виторию Гимарайнш» и казахстанский «Кайсар». В 2016 году футболист провел свой единственный матч за сборную Буркина-Фасо, дебютировав за национальную команду в 17 лет.