Бывший футболист «Шинника» умер в возрасте 27 лет

«К сожалению, Бен скончался… Это веселый и доброжелательный парень. Его все запомнят таким. Он всегда улыбался! Вчера умер. Год назад я его отправил в Германию — немецкие врачи сказали, что уже та стадия рака, что, дай бог, родителей увидит. Просто удивляюсь, как ярославские врачи этого не увидели. Благодаря химиотерапии он выдержал год.



Мне звонит Конате, сборная Буркина-Фасо, которой завтра играть в Беларуси. Они все в шоке. Такой молодой… Все будут помнить его добрым парнем. Он оставил хорошее впечатление и как игрок, и как человек. Пусть земля ему будет пухом», — сказал агент футболиста Дмитрий Селюк.