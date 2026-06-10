Денис Бояринцев возглавил ярославский «Шинник»

«Денис Константинович, с возвращением в стан черно-синих! Добро пожаловать в “Шинник”!» — написала клубная пресс-служба.
Накануне «Шинник» объявил об уходе главного тренера Артема Булойчика. Его контракт с клубом закончился и не был продлен. 33-летний футбольный специалист работал в ярославской команде с 2025-го года. В недавно завершившемся первенстве ярославцы претендовали на выход в Российскую Премьер-лигу, но по итогам сезона расположились на 8-й позиции турнирной таблицы Первой лиги.
Ранее Денис Бояринцев был главным тренером ивановского «Текстильщика», «Родины», «Новосибирска», саратовского «Сокола» и волгоградского «Ротора».
Во время карьеры футболиста Денис Бояринцев защищал цвета казанского «Рубина», московского «Спартака», ярославского «Шинника», подмосковного «Сатурна», сочинской «Жемчужины», томской «Томи» и московского «Торпедо». С 2004-го по 2005 год он провел 6 матчей в составе сборной России.