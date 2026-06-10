Денис Бояринцев возглавил ярославский «Шинник»

Накануне «Шинник» объявил об уходе главного тренера Артема Булойчика. Его контракт с клубом закончился и не был продлен. 33-летний футбольный специалист работал в ярославской команде с 2025-го года. В недавно завершившемся первенстве ярославцы претендовали на выход в Российскую Премьер-лигу, но по итогам сезона расположились на 8-й позиции турнирной таблицы Первой лиги.