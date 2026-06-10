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Осинькин: «Сочи» создан для того, чтобы быть хорошим клубом

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в интервью Sport24 рассказал, почему согласился на работу в клубе, который шел на последней строчке РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Сочи"

61-летний специалист возглавил команду в начале сентября 2025 года, сменив на посту главного тренера испанца Роберто Морено.

«Оценивая историю “Сочи”, понимал: здесь можно удачно выстроить долгосрочный проект. Безусловно, после ухода Федотова в клубе копились проблемы: текучка кадров, переходы из РПЛ в Первую лигу. Эти переходы сопровождают огромное количество трансферов и усложняют финансирование клуба.

Почему эти проблемы меня не остановили? Было желание их решать. Во мне жила вера. Если каждый работает как надо, “Сочи” создан для того, чтобы быть хорошим клубом. Для этого есть все: неплохая база, климат, прекрасный стадион и вообще вся инфраструктура.

Главные трудности, с которыми пришлось столкнуться? Полностью сменился менеджмент. И клуб затянул с уходом Морено. За первые семь туров при нем “Сочи” набрал всего одно очко. Если бы мы провели этот отрезок, набирая очки в том же темпе, что в оставшиеся 23 под нашим руководством, остались бы напрямую», — сказал Осинькин.

Под руководством Осинькина «Сочи» провел в РПЛ 23 матча, в которых набрал 21 очко. Команда заняла последнее, 16-е место в турнирной таблице — до зоны стыковых матчей «барсам» не хватило четырех очков.