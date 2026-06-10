«Пари НН» продлил контракт с тренером после вылета из РПЛ

Новое соглашение с 55-летним специалистом рассчитано на один год — до лета 2027 года.
«По итогам серии консультаций и собеседований с другими кандидатами, руководством футбольного клуба “Пари НН” было принято решение о продлении контракта с Вадимом Гараниным, а также его тренерским штабом», — сказано в заявлении клуба.
Гаранин возглавил «Пари НН» в конце апреля, сменив на этом посту Алексея Шпилевского. Под его руководством нижегородцы провели три матча, в которых потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. По итогам сезона «Пари НН» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетели в Первую лигу.
Ранее Гаранин был главным тренером молодежной команды тульского «Арсенала» (2017−2019), сборной России до 15 лет (2019−2020), «Твери» (2020−2021) и новороссийского «Черноморца» (2023−2024), а также работал в тренерском штабе «Сочи» (2022) и красноярского «Енисея» (2022−2023).
До прихода в «Пари НН» Гаранин полтора года работал в Медиалиге, где был главным тренером команды Lit Energy.
В обновленный тренерский штаб Гаранина войдет бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров, который ранее работал главным тренером петербургской «Звезды», «Спартака-2» и песчанокопской «Чайки».