«Пари НН» продлил контракт с тренером после вылета из РПЛ

Гаранин возглавил «Пари НН» в конце апреля, сменив на этом посту Алексея Шпилевского. Под его руководством нижегородцы провели три матча, в которых потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. По итогам сезона «Пари НН» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетели в Первую лигу.