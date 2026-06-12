Юран назначен новым главным тренером «Урала»

Ранее, 25 мая, о назначении Юрана главным тренером объявил «СКА-Хабаровск». Однако 8 июня стало известно, что он обратился к руководству дальневосточного клуба с просьбой освободить его от должности «по личным семейным обстоятельствам». Обращение было рассмотрено попечительским советом «СКА-Хабаровска» и удовлетворено. Таким образом, Юран покинул команду спустя две недели после назначения. Новым главным тренером «СКА-Хабаровска» назначен Михаил Семенов.