Юран назначен новым главным тренером «Урала»

Футбольный клуб «Урал» объявил о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера. Как сообщает пресс-служба клуба, перед специалистом поставлена задача вывести команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ). К исполнению обязанностей 57-летний тренер приступил 12 июня на базе «Бажовия».
Ранее, 25 мая, о назначении Юрана главным тренером объявил «СКА-Хабаровск». Однако 8 июня стало известно, что он обратился к руководству дальневосточного клуба с просьбой освободить его от должности «по личным семейным обстоятельствам». Обращение было рассмотрено попечительским советом «СКА-Хабаровска» и удовлетворено. Таким образом, Юран покинул команду спустя две недели после назначения. Новым главным тренером «СКА-Хабаровска» назначен Михаил Семенов.
В послужном списке Юрана — работа в таких клубах, как «Пари НН», «Химки», «Зоркий», «Мика», «Балтика», «Сибирь», «Симург Закаталы», «Локо Астана», «Шинник», ТВМК, «Диттон», ставропольское «Динамо» и московский «Алмаз». Кроме того, он уже возглавлял «СКА-Хабаровск» в период с 2020 по 2022 год.