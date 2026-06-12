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Юран назначен новым главным тренером «Урала»

«Урал» объявил о назначении главным тренером Сергея Юрана.

Источник: ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» объявил о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера. Как сообщает пресс-служба клуба, перед специалистом поставлена задача вывести команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ). К исполнению обязанностей 57-летний тренер приступил 12 июня на базе «Бажовия».

Ранее, 25 мая, о назначении Юрана главным тренером объявил «СКА-Хабаровск». Однако 8 июня стало известно, что он обратился к руководству дальневосточного клуба с просьбой освободить его от должности «по личным семейным обстоятельствам». Обращение было рассмотрено попечительским советом «СКА-Хабаровска» и удовлетворено. Таким образом, Юран покинул команду спустя две недели после назначения. Новым главным тренером «СКА-Хабаровска» назначен Михаил Семенов.

В послужном списке Юрана — работа в таких клубах, как «Пари НН», «Химки», «Зоркий», «Мика», «Балтика», «Сибирь», «Симург Закаталы», «Локо Астана», «Шинник», ТВМК, «Диттон», ставропольское «Динамо» и московский «Алмаз». Кроме того, он уже возглавлял «СКА-Хабаровск» в период с 2020 по 2022 год.