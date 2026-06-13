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Президент «Урала» объяснил назначение Юрана

Григорий Иванов заявил, что клуб выбрал опытного футбольного человека и рассчитывает выполнить задачу выхода в РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему клуб назначил Сергея Юрана главным тренером команды, сообщает «Чемпионат».

По словам руководителя екатеринбургского клуба, выбор был сделан из-за опыта специалиста и его понимания футбола.

«Выбрали Сергея Николаевича, потому что считаем его опытным тренером. Мы вели разговоры, обсудили и выбрали Сергея Николаевича, потому что это футбольный человек — играл в футбол, много тренировал», — сказал Иванов.

Президент «Урала» также обозначил главную задачу команды.

«Надеемся, что у него все получится в нашем клубе. Хотелось бы, чтобы мы, наконец, выполнили задачу выхода в РПЛ», — добавил Иванов.

25 мая 2026 года «СКА-Хабаровск» объявил о возвращении Юрана на пост главного тренера, однако уже 8 июня специалист покинул команду.

Юран ранее работал в хабаровском клубе с октября 2020 года по февраль 2022-го. После этого он возглавлял «Химки», «Пари Нижний Новгород» и турецкий «Серикспор».