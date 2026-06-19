Бывший гендиректор «Торпедо» признал вину в подкупе судей

«Торпедо» вылетело из РПЛ в 2023 году и на следующий сезон заняло в Первой лиге девятое место. В сезоне-2024/25, в котором осуществлялась деятельность по подкупу арбитров, «автозаводцы» заняли второе место, отстав от «Балтики» на четыре очка. После скандала «Торпедо» было исключено из РПЛ и оштрафован на пять миллионов рублей, после чего продолжило выступать в Первой лиге.