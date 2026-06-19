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Бывший гендиректор «Торпедо» признал вину в подкупе судей

Бывший генеральный директор московского «Торпедо» Валерий Скородумов признал вину в подкупе судей. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня Симоновский районный суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. 33-летний функционер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

«Обвинение мне понятно, вину признаю», — сказал Скородумов на заседании суда.

Согласно обвинительному заключению, руководство «Торпедо» в лице Скородумова и совладельца клуба Леонида Соболева создало организованную группу с целью влияния на результаты матчей в Первой лиге. Речь идет о подкупе 13 арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей — суммы вознаграждений в зависимости от значимости матча варьировались от 500 тыс. до 3 млн рублей. Целью схемы было обеспечение выхода клуба в РПЛ.

«Торпедо» вылетело из РПЛ в 2023 году и на следующий сезон заняло в Первой лиге девятое место. В сезоне-2024/25, в котором осуществлялась деятельность по подкупу арбитров, «автозаводцы» заняли второе место, отстав от «Балтики» на четыре очка. После скандала «Торпедо» было исключено из РПЛ и оштрафован на пять миллионов рублей, после чего продолжило выступать в Первой лиге.

Ранее Скородумов был отстранен от футбольной деятельности на 10 лет, президент клуба Леонид Соболев — на пять.

Минувший сезон «Торпедо» завершило в Первой лиге на девятом месте.