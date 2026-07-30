Александр Мостовой готов возглавить тульский «Арсенал»

С июня 2025 года туляков возглавляет бывший защитник «красно-белых» Дмитрий Гунько.
«Я отказался бы от предложения войти в тренерский штаб Дмитрия Гунько. При всем уважении, мне с моим опытом не очень интересно работать помощником в клубе Первой лиги. Но я всегда открыт к предложениям и готов был бы возглавить тульскую команду. По моему мнению, Тула — это прекрасный футбольный город, и всем известно, что туляки всегда любили футбол. Ну и у меня очень хорошие воспоминания о стадионе “Арсенал”, где мной со штрафного был забит один из самых красивых голов за сборную России в товарищеском матче с Беларусью», — сказал Мостовой.
В марте 2025 года Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая позволяет работать помощником главного тренера на уровне РПЛ и Первой лиги, а также главным тренером в клубах Второй лиги.
После трех туров «Арсенал» имеет в своем активе три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. В воскресенье, 2 августа, туляки дома сыграют с московским «Торпедо». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.