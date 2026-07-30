Александр Мостовой готов возглавить тульский «Арсенал»

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Темп
1
:
КДВ
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.03
Футбол. Лига конференций
17:00
Тобол Кс
:
Паневежис
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.40
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
17:00
Атлетик Э
:
Вадуц
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.20
П2
1.62
Футбол. Лига конференций
19:00
Ильвес
:
Стьярнан
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.10
П2
4.80
Футбол. Лига конференций
19:00
Зиря
:
Пайде
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:00
Ноа
:
Зимбру
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Пюник
:
Дебрецен
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.30
П2
3.50
Футбол. Лига конференций
19:00
Ауда
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.30
П2
1.55
Футбол. Лига конференций
19:00
Интер Т
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.70
П2
1.80
Футбол. Лига конференций
19:00
Нымме Калью
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.55
П2
2.17
Футбол. Лига конференций
19:00
Яблонец
:
Вараждин
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.95
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Гетеборг
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.70
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
20:00
Петрокуб
:
Борац Б-Л
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.65
П2
1.96
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
Атерт
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.80
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Динамо Мн
:
Нефтчи
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.40
П2
2.47
Футбол. Лига конференций
20:00
ХБ Торсхавн
:
Мотеруэлл
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.10
П2
1.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Норшелланн
:
ГАИС
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.60
П2
6.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Жальгирис В
:
Динамо Тб
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.75
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Бранн
:
Университатя Кл
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.20
П2
7.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Вележ
:
ДАК
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.15
П2
2.03
Футбол. Кубок России
20:00
ФК 10
:
Космос
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.90
П2
7.00
Футбол. Лига конференций
20:30
ТНС
:
Флора
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:30
Бейтар И
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.50
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
20:30
Валлетта
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.50
П2
1.52
Футбол. Лига конференций
20:30
Дерри Сити
:
Риека
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.85
П2
1.71
Футбол. Лига конференций
21:00
Аякс
:
Войводина
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.20
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Лудогорец
:
Хапоэль Тель-Авив
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.95
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
21:00
Балкани
:
Богемианс Д
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Лига конференций
21:00
Шкендия
:
Браво
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.20
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
21:15
ЮНА Штрассен
:
Партизан
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.85
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
21:15
Сьон
:
БАТЭ
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.00
П2
22.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Панатинаикос
:
Пакш
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.80
П2
8.80
Футбол. Лига конференций
21:30
Гент
:
ЛНЗ
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.00
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
21:30
ЧФР
:
Алашкерт
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.20
П2
5.40
Футбол. Лига конференций
21:30
Аустрия
:
Лиепая
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.20
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Зриньски
:
Валюр
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.60
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
21:30
ГКС Катовице
:
Жилина
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.10
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
21:45
Копер
:
Рунавик
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.90
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
21:45
Колрейн
:
ХИК
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
22:00
Сутьеска
:
МЛ Витебск
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.35
П2
2.49
Футбол. Лига конференций
22:00
Брага
:
Железничар Пн
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.60
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Малишево
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Динамо Тр
:
Алюминий
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.70
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Вестри
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
1
:
Динамо Брл
2
П1
X
П2

Александр Мостовой готов возглавить тульский «Арсенал»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сообщил, что готов стать главным тренером тульского «Арсенала». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

С июня 2025 года туляков возглавляет бывший защитник «красно-белых» Дмитрий Гунько.

«Я отказался бы от предложения войти в тренерский штаб Дмитрия Гунько. При всем уважении, мне с моим опытом не очень интересно работать помощником в клубе Первой лиги. Но я всегда открыт к предложениям и готов был бы возглавить тульскую команду. По моему мнению, Тула — это прекрасный футбольный город, и всем известно, что туляки всегда любили футбол. Ну и у меня очень хорошие воспоминания о стадионе “Арсенал”, где мной со штрафного был забит один из самых красивых голов за сборную России в товарищеском матче с Беларусью», — сказал Мостовой.

В марте 2025 года Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая позволяет работать помощником главного тренера на уровне РПЛ и Первой лиги, а также главным тренером в клубах Второй лиги.

После трех туров «Арсенал» имеет в своем активе три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. В воскресенье, 2 августа, туляки дома сыграют с московским «Торпедо». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.