«Хотели отдать Петруса на Уралмашзавод. План провалился». «Урал» шутит про камерунского игрока
«Урал пошутил про камерунского полузащитника команды Петруса Бумаля.
«Урал пошутил про камерунского полузащитника команды Петруса Бумаля.
Футболисты и тренеры «Урала» побывали на «Уралмашзаводе». Всем гостям предприятия выдали каски, не готов к этому оказался только Бумаль.
«Хотели отдать Петруса на Уралмашзавод. План провалился на этапе надевания каски», — написала
«Уралу» показали цех № 15 — это основной цех завода. Здесь происходит обработка средних и крупных узлов всех машин, которые изготавливает Уралмашзавод.
Футболисты «Урала» поздравили рабочих с 85-летием завода, а также с Днем Машиностроителя, который отмечался 30 сентября.
Андрей Санталов