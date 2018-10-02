«Хотели отдать Петруса на Уралмашзавод. План провалился». «Урал» шутит про камерунского игрока

Источник: РИА "Новости"

Футболисты и тренеры «Урала» побывали на «Уралмашзаводе». Всем гостям предприятия выдали каски, не готов к этому оказался только Бумаль.

«Хотели отдать Петруса на Уралмашзавод. План провалился на этапе надевания каски», — написала пресс-служба «Урала» в твиттере.

«Уралу» показали цех № 15 — это основной цех завода. Здесь происходит обработка средних и крупных узлов всех машин, которые изготавливает Уралмашзавод.

Футболисты «Урала» поздравили рабочих с 85-летием завода, а также с Днем Машиностроителя, который отмечался 30 сентября.