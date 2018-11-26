Жена Ерохина — мужу: Удивляюсь, как с травмой можно играть, еще и забить гол!

Вероника Ерохиина, жена полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, поздравила мужа с голом в ворота «Ростова» и восхитилась его игре, несмотря на травму.



«Федя приносит удачу! И так круто, что на стадионе есть игровая комната для таких малышей)



@erokhin___alexander, с голом, уже 5-м в чемпионате! Дальше — больше! Удивляюсь тебе, как с травмой можно играть всю игру, еще и забить гол! Всем сердцем люблю “Ростов” и ростовских болельщиков, но сегодня была важная игра, в которой “Зениту” нужна была только победа!» — написала Вероника Ерохина в инстаграме.