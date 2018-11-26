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14:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена Ерохина — мужу: Удивляюсь, как с травмой можно играть, еще и забить гол!

Ерохин отличился в матче против бывшей команды.

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Источник: РИА "Новости"

Вероника Ерохиина, жена полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, поздравила мужа с голом в ворота «Ростова» и восхитилась его игре, несмотря на травму.

«Федя приносит удачу! И так круто, что на стадионе есть игровая комната для таких малышей)

@erokhin___alexander, с голом, уже 5-м в чемпионате! Дальше — больше! Удивляюсь тебе, как с травмой можно играть всю игру, еще и забить гол! Всем сердцем люблю “Ростов” и ростовских болельщиков, но сегодня была важная игра, в которой “Зениту” нужна была только победа!» — написала Вероника Ерохина в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Характер травмы Ерохина пока неизвестен.

«Зенит» победил «Ростов» 2:0 и завершил первый круг чемпионата России на первом месте.

Андрей Санталов

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