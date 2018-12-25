«Крылья Советов» предложили Моуринью поработать водителем автобуса
Ранее к португальцу обратился «Урал».
Ранее к португальцу обратился «Урал».
Российские клубы в своих соцсетях продолжают реагировать на увольнение Жозе Моуринью. «Крылья Советов» предложили португальцу вакансию водителя автобуса.
«Условия: зп 25 000 рублей, соцпакет, клубная экипировка, ГСМ».
Ранее с похожим обращением выступил «Урал».
«Дорогой мистер Моуринью. Насколько нам известно, вы думаете, чем заняться дальше. И вот какое предложение. У нас есть красивый автобус, который мы используем только до и после матчей. Что думаете?».
Андрей Санталов