«Крылья Советов» предложили Моуринью поработать водителем автобуса

Ранее с похожим обращением выступил «Урал».



«Дорогой мистер Моуринью. Насколько нам известно, вы думаете, чем заняться дальше. И вот какое предложение. У нас есть красивый автобус, который мы используем только до и после матчей. Что думаете?».