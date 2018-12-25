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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

«Крылья Советов» предложили Моуринью поработать водителем автобуса

Ранее к португальцу обратился «Урал».

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Источник: РИА "Новости"

Российские клубы в своих соцсетях продолжают реагировать на увольнение Жозе Моуринью. «Крылья Советов» предложили португальцу вакансию водителя автобуса.

«Условия: зп 25 000 рублей, соцпакет, клубная экипировка, ГСМ».

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Ранее с похожим обращением выступил «Урал».

«Дорогой мистер Моуринью. Насколько нам известно, вы думаете, чем заняться дальше. И вот какое предложение. У нас есть красивый автобус, который мы используем только до и после матчей. Что думаете?».

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Андрей Санталов

Крылья Советов
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