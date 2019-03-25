Жена Новосельцева призвала болельщиков «Ростова» образумить мужа

Катерина Новосельцева, жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, сделала «вынужденное обращение» к болельщикам команды.



24 марта игрок должен был поработать один час продавцом в клубном фан-шопе в ТЦ «Мега». Катерина Новосельцева попросила болельщиков «Ростова» спросить мужа о ней.



«Куда делась его жена? Почему она перестала принимать участие в его жизни, в жизни клуба? Он собирается поинтересоваться состоянием и здоровьем своего будущего ребенка? Я немножко недопонимаю ситуацию. Ситуация очень непростая, и, к сожалению, скоро все карты откроются», — заявила жена игрока.