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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена Новосельцева призвала болельщиков «Ростова» образумить мужа

В российском футболе новый семейный скандал.

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Источник: РИА "Новости"

Катерина Новосельцева, жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, сделала «вынужденное обращение» к болельщикам команды.

24 марта игрок должен был поработать один час продавцом в клубном фан-шопе в ТЦ «Мега». Катерина Новосельцева попросила болельщиков «Ростова» спросить мужа о ней.

«Куда делась его жена? Почему она перестала принимать участие в его жизни, в жизни клуба? Он собирается поинтересоваться состоянием и здоровьем своего будущего ребенка? Я немножко недопонимаю ситуацию. Ситуация очень непростая, и, к сожалению, скоро все карты откроются», — заявила жена игрока.

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Ранее Катерина сообщила о «подлом предательстве близкого человека» и наняла юриста.

Андрей Санталов

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