Футболист «Зенита» развел Дворцовый мост
Это благотворительная акция.
Это благотворительная акция.
Полузащитник Александр Ерохин стал участником благотворительного проекта «Зенита» и «Русфонда».
Для помощи полуторагодовалому Артему Клюшину из Самары нужно было собрать 2 миллиона 550 тысяч рублей. Столько стоит протонная терапия, с помощью которой можно справиться со злокачественной опухолью головного мозга.
После сбора нужной суммы в ночь на 24 мая Ерохин поучаствовал в разведении Дворцового моста в
Игрок «Зенита» нажал на кнопку запуска подъемного механизма — Дворцовый мост развелся по расписанию. После остановки механизма Ерохин доложил об успешно выполненной операции и сообщил о том, что можно начинать движение судов по Неве.
«С такого ракурса я мост еще не видел. Видел, как они разводятся, только со стороны. Интересно, впечатляюще, такие масштабы! И это не так уж и просто — это сложный механизм, так что нужно хорошо знать и выполнять свою работу», — сообщил Ерохин.
Андрей Санталов