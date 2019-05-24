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14:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Зенита» развел Дворцовый мост

Это благотворительная акция.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник Александр Ерохин стал участником благотворительного проекта «Зенита» и «Русфонда».

Для помощи полуторагодовалому Артему Клюшину из Самары нужно было собрать 2 миллиона 550 тысяч рублей. Столько стоит протонная терапия, с помощью которой можно справиться со злокачественной опухолью головного мозга.

После сбора нужной суммы в ночь на 24 мая Ерохин поучаствовал в разведении Дворцового моста в Санкт-Петербурге.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игрок «Зенита» нажал на кнопку запуска подъемного механизма — Дворцовый мост развелся по расписанию. После остановки механизма Ерохин доложил об успешно выполненной операции и сообщил о том, что можно начинать движение судов по Неве.

Во время загрузки произошла ошибка.

«С такого ракурса я мост еще не видел. Видел, как они разводятся, только со стороны. Интересно, впечатляюще, такие масштабы! И это не так уж и просто — это сложный механизм, так что нужно хорошо знать и выполнять свою работу», — сообщил Ерохин.

Андрей Санталов

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