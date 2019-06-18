Семак разбил портрет Дзюбы в «Вечернем Урганте» (видео)
Его заставили.
Его заставили.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал в гостях у шоу «Вечерний Ургант». В качестве задания ему предложили попасть мячом в портрет Артема Дзюбы.
В начале июня игрок «Зенита» в похожем конкурсе случайно попал в портрет Семака, и теперь тренеру предложили «отомстить». В первой попытке Семак умышленно промахнулся («Поберег! Видишь, Артем, как я тебя уважаю»), но со второй
После этого Семаку показали видеообращение к нему Артема Дзюбы.
«Сергей Богданович, спасибо огромное, я всегда знал, что вы не поддадитесь на эту провокацию и не будете бить мячом по моему лицу. Спасибо вам».
«Заставили, заставили», — пошутил в ответ Семак.
Андрей Санталов