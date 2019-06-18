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13:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак разбил портрет Дзюбы в «Вечернем Урганте» (видео)

Его заставили.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал в гостях у шоу «Вечерний Ургант». В качестве задания ему предложили попасть мячом в портрет Артема Дзюбы.

В начале июня игрок «Зенита» в похожем конкурсе случайно попал в портрет Семака, и теперь тренеру предложили «отомстить». В первой попытке Семак умышленно промахнулся («Поберег! Видишь, Артем, как я тебя уважаю»), но со второй все-таки разбил портрет.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого Семаку показали видеообращение к нему Артема Дзюбы.

«Сергей Богданович, спасибо огромное, я всегда знал, что вы не поддадитесь на эту провокацию и не будете бить мячом по моему лицу. Спасибо вам».

«Заставили, заставили», — пошутил в ответ Семак.

Андрей Санталов

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