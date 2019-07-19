Спорт Mail.Ru покажет матч «Сочи» — «Зенит»
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между «Сочи» и питерским «Зенитом».
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между «Сочи» и питерским «Зенитом».
Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.
Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в воскресенье 21 июля и начнется в 21:30 мск.
Напомним, что в первом туре сезона «Сочи» с минимальным счетом проиграл московскому «Спартаку», а «Зенит» одержал победу в матче с «Тамбовом», 2:1.