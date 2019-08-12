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16:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Шнуров высказался про оскорбление судьи в Грозном

Новые стихи от лидера «Ленинграда».

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Источник: РИА "Новости"

Сергей Шнуров прокомментировал в своем инстаграме протестный митинг в Москве и эпизод из матча «Ахмат» — «Спартак», когда по громкой связи главного арбитра матча Алексея Сухого назвали козлом.

«Текст протеста был услышан в Грозном,
И подхвачен без цензуры и прикрас.
Пусть звучит немного одиозно,
Но судья, простите, п***с.
Частный случай, но в нем есть отчасти,
Всё неуважение к властям.
Да, судья быть должен беспристрастен,
А не прыгать на людей свистя.
В этом лозунге полным-полно крамолы,
И неуважений к вертикали.
В нем есть правда крупного помола,
На неё в Москве лишь намекали», — написал Шнуров.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Грозном фразу в микрофон сказал сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов. Вскоре после матча он был уволен за свой поступок.

Андрей Санталов

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