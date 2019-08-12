Шнуров высказался про оскорбление судьи в Грозном

Сергей Шнуров прокомментировал в своем инстаграме протестный митинг в Москве и эпизод из матча «Ахмат» — «Спартак», когда по громкой связи главного арбитра матча Алексея Сухого назвали козлом.



«Текст протеста был услышан в Грозном,

И подхвачен без цензуры и прикрас.

Пусть звучит немного одиозно,

Но судья, простите, п***с.

Частный случай, но в нем есть отчасти,

Всё неуважение к властям.

Да, судья быть должен беспристрастен,

А не прыгать на людей свистя.

В этом лозунге полным-полно крамолы,

И неуважений к вертикали.

В нем есть правда крупного помола,

На неё в Москве лишь намекали», — написал Шнуров.