«Рубин» потроллил ЦСКА, но сам сел в лужу (фото)
Клубы РПЛ шутят.
Клубы РПЛ шутят.
Сегодня ЦСКА отмечает 108 лет со дня рождения клуба. В честь такого события твитттер армейцев разместил картинку, где из фамилий знаковых футболистов и тренеров за всю историю клуба выложены памятные цифры.
«Рубин» решил подшутить над ЦСКА: казанцы посчитали, что идею такого дизайна армейский клуб взял у них. В 2018 году «Рубин» так сообщил о 60-летии команды.
Но, как выяснилось, «Рубин» ошибся: ЦСКА похожим образом уже отмечал 104-летие клуба.
Казанский клуб в итоге поздравил ЦСКА.
ЦСКА был основан 27 августа 1911 года. Клуб 7 раз становился чемпионом СССР и 6 раз чемпионом России. Также армейцы являются первой российской командой, выигравшей Кубок УЕФА.
Андрей Санталов