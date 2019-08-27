«Рубин» потроллил ЦСКА, но сам сел в лужу (фото)

Источник: РИА "Новости"

Сегодня ЦСКА отмечает 108 лет со дня рождения клуба. В честь такого события твитттер армейцев разместил картинку, где из фамилий знаковых футболистов и тренеров за всю историю клуба выложены памятные цифры.

«Рубин» решил подшутить над ЦСКА: казанцы посчитали, что идею такого дизайна армейский клуб взял у них. В 2018 году «Рубин» так сообщил о 60-летии команды.

Но, как выяснилось, «Рубин» ошибся: ЦСКА похожим образом уже отмечал 104-летие клуба.

Казанский клуб в итоге поздравил ЦСКА.