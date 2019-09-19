Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 10-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Стоимость каждой видеотрансляции составит 149 рублей.

Тур откроется в пятницу 20 сентября матчем между «Уфой» и московским «Спартаком». Встреча начнется в 17:30 мск. После девяти туров москвичи занимают шестое место в таблице с 14 набранными очками. «Уфа» имеет в активе 11 очков и идет на девятом месте в таблице. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

В субботу 21 сентября пройдет игра между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов». Игра начнется в 14:00 мск. Вы сможете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.

В субботу в 19:00 мск стартует матч между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином». Подопечные Сергея Семака занимают второе место в таблице при равенстве очков с лидирующим «Краснодаром» и занимающим третье место «Ростовом». Вы сможете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.

Также в субботу 21 сентября в 19:00 мск начнется игра межжду «Тамбовом» и «Ростовом». Ростовский клуб находится в лидирующей тройке, а «Тамбов», в оличие от своего соперника, занимает последнее место с пятью набранными очками. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Воскресную программу тура откроет матч между «Оренбургом» и «Локомотивом». Матч начнется в 11:30 мск. Железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице. Оренбуржцы идут в зоне стыковых матчей на 13-м месте. Вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

В 14:00 мск начнется игра между московским «Динамо» и «Сочи». Сочинский клуб занимает предпоследнее место в таблице и имеет в активе 6 набранных очков. «Динамо» располагается на 11-й строчке таблицы с 10 очками. Вы сможете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.

В 16:30 мск в воскресенье прозвучит стартовый свисток в матче между тульским «Арсеналом» и е катеринбургским «Уралом». За ходом игры также можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции.