Тренеру «Тамбова» подарили на день рождения аккаунт в инстаграме (видео)
Кажется, Григорян не очень этому рад.
Кажется, Григорян не очень этому рад.
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян 28 сентября отметил 53-летие. На день рождения комментаторы «Матч ТВ» Роман Нагучев и Михаил Меламед подарили ему аккаунт в инстаграме.
Вот как Григорян отреагировал на подарок.
Пока у нового пользователя инстаграма есть только один пост с подписью «Жить и играть надо вандефульно!».
«Тамбов» Григоряна уступил в Самаре «Крыльям Советов» и занимает теперь последнее место в РПЛ.
Андрей Санталов