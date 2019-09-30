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16:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренеру «Тамбова» подарили на день рождения аккаунт в инстаграме (видео)

Кажется, Григорян не очень этому рад.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян 28 сентября отметил 53-летие. На день рождения комментаторы «Матч ТВ» Роман Нагучев и Михаил Меламед подарили ему аккаунт в инстаграме.

Вот как Григорян отреагировал на подарок.

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Пока у нового пользователя инстаграма есть только один пост с подписью «Жить и играть надо вандефульно!».

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«Тамбов» Григоряна уступил в Самаре «Крыльям Советов» и занимает теперь последнее место в РПЛ.

Андрей Санталов

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