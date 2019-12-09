Дзюба сыграл в теннис с игроком «Зенита» (видео)
Победа осталась за Артемом.
Победа осталась за Артемом.
Футболисты «Зенита» Артем Дзюба и Роберт Мак сыграли в большой теннис. Как сообщил российский форвард в своем инстаграме, победа осталась за ним.
«Крутой матч», — подписал фото Дзюба.
Раньше Дзюба также «переходил» в другие виды спорта. Нападающий тренировался с бойцом UFC Александром Волковым и соревновался на футбольном поле с чемпионом мира по пляжному волейболу Олегом Стояновским.
В чемпионате России Дзюба лидирует в гонке бомбардиров, забив 11 голов в 19 матчах. При этом у игрока возник конфликт с фанатами «Спартака».
Андрей Санталов