Дзюба сыграл в теннис с игроком «Зенита» (видео)

Раньше Дзюба также «переходил» в другие виды спорта. Нападающий тренировался с бойцом UFC Александром Волковым и соревновался на футбольном поле с чемпионом мира по пляжному волейболу Олегом Стояновским.



В чемпионате России Дзюба лидирует в гонке бомбардиров, забив 11 голов в 19 матчах. При этом у игрока возник конфликт с фанатами «Спартака».



Андрей Санталов