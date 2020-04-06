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19:44 (мск), источник: Sportmail.ru

«Локомотив» показывает ретроматч с «Торпедо» (видео)

Московский «Локомотив» продолжает показывать лучшие исторические матчи команды.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник 6 апреля болельщики «железнодорожников» и просто любители футбола смогут посмотреть матч чемпионата России-2004 между «Локомотивом» и московским «Торпедо».

Трансляция матча пройдет в официальных пабликах «Локомотива» ВКонтакте, Одноклассниках, а также на портале Спорт Mail.Ru.

Начало трансляции — 20:00 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Локомотив» уже показал матч группового этапа Лиги чемпионов 2001/2002 против бельгийского «Андерлехта».

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