«Локомотив» показывает ретроматч с «Торпедо» (видео)
Московский «Локомотив» продолжает показывать лучшие исторические матчи команды.
Московский «Локомотив» продолжает показывать лучшие исторические матчи команды.
В понедельник 6 апреля болельщики «железнодорожников» и просто любители футбола смогут посмотреть матч чемпионата России-2004 между «Локомотивом» и московским «Торпедо».
Трансляция матча пройдет в официальных пабликах «Локомотива» ВКонтакте, Одноклассниках, а также на портале Спорт Mail.Ru.
Начало трансляции — 20:00 мск.
Ранее «Локомотив» уже показал матч группового этапа Лиги чемпионов 2001/2002 против бельгийского «Андерлехта».