Тедеско против Николича: анонс матча «Спартак» — «Локомотив»
Главная игра среды.
Главная игра среды.
«Спартак» бодро начал после рестарта РПЛ, но дальше одной победы над тульским «Арсеналом» дело не пошло. Пробить «Уфу» не получилось, с ЦСКА и «Тамбовом» и вовсе вышла катастрофа. Есть претензии к Тедеско (игра первым номером не получается), к обороне (три мяча от «Тамбова» — это вообще как?), к дисциплине игроков (хватают очень много предупреждений). Сейчас вовсю говорят, что спасти сезон для
«Локомотив» сейчас выглядит поинтереснее «Спартака», голевых моментов создается много. Видно, что есть проблемы с реализацией (в команде забивает только Алексей Миранчук),
Интересно, что «Спартаку» в этом сезоне не удаются домашние матчи: так было и при Кононове, а при Тедеско результаты стали даже хуже: лишь 5 очков в 7 играх. «Локомотив» же хорош на чужих полях — только «Зенит» набрал на выезде больше очков, чем железнодорожники. У обеих команд есть потери перед этой игрой. «Спартак» выйдет без Жиго и Зобнина, «Локо» — без Крыховяка, под вопросом участие в матче Гильерме, Баринова и Рыбуса.
Важный матч для «Спартака», и, несмотря на ужасную домашнюю статистику,
Андрей Санталов