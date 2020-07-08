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10:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Тедеско против Николича: анонс матча «Спартак» — «Локомотив»

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» бодро начал после рестарта РПЛ, но дальше одной победы над тульским «Арсеналом» дело не пошло. Пробить «Уфу» не получилось, с ЦСКА и «Тамбовом» и вовсе вышла катастрофа. Есть претензии к Тедеско (игра первым номером не получается), к обороне (три мяча от «Тамбова» — это вообще как?), к дисциплине игроков (хватают очень много предупреждений). Сейчас вовсю говорят, что спасти сезон для красно-белых может только победа в Кубке над «Зенитом», но до этой встречи еще полторы недели.

«Локомотив» сейчас выглядит поинтереснее «Спартака», голевых моментов создается много. Видно, что есть проблемы с реализацией (в команде забивает только Алексей Миранчук), где-то железнодорожникам везет (как в матче с «Крыльями Советов»), где-то наоборот (как в матче с «Сочи»). Но даже потеря четырех очков не помешала «Локо» удержать второе место в турнирной таблице.

Интересно, что «Спартаку» в этом сезоне не удаются домашние матчи: так было и при Кононове, а при Тедеско результаты стали даже хуже: лишь 5 очков в 7 играх. «Локомотив» же хорош на чужих полях — только «Зенит» набрал на выезде больше очков, чем железнодорожники. У обеих команд есть потери перед этой игрой. «Спартак» выйдет без Жиго и Зобнина, «Локо» — без Крыховяка, под вопросом участие в матче Гильерме, Баринова и Рыбуса.

Важный матч для «Спартака», и, несмотря на ужасную домашнюю статистику, красно-белые тут могут удивить. Поэтому вместо ставки на победителя, тут можно присмотреться к тоталу забитых голов, три мяча здесь весьма вероятны, и на этом можно заработать: БК Winline предлагает на это событие коэффициент 2,03.

Андрей Санталов

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