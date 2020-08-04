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18:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Ловрен рассказал Салаху, что в Питере его встретил медведь (видео)

Звонок другу в Англию.

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Источник: AP 2020

Новичок «Зенита» Деян Ловрен пошутил в разговоре с бывшим одноклубником по «Ливерпулю» Мохамедом Салахом". Хорватский защитник позвонил египтянину, пока ехал по Санкт-Петербургу.

— Вау, какая прекрасная стрижка! — сразу отметил Ловрен.

— Спасибо, лучше, чем у тебя, — парировал Салах.

— Да, я знаю, знаю. Слушай, я только что прилетел. Вышел из аэропорта, увидел группу встречающих, а сзади них был медведь! Чума, брат! И я спросил: это что, зоопарк, что ли, открыт? Да, не волнуйся, он тебя не съест. Он нормальный, по-дружески относится к людям.

— Можешь поселиться с одним из них.

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Ловрен провел 6 лет в «Ливерпуле», а недавно подписал контракт с «Зенитом» на три года. По информации Sky Sports чемпион России заплатил за хорвата 12 млн евро. В «Зените» Ловрен заменит Бранислава Ивановича.

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Андрей Санталов

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