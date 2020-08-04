Ловрен рассказал Салаху, что в Питере его встретил медведь (видео)

Новичок «Зенита» Деян Ловрен пошутил в разговоре с бывшим одноклубником по «Ливерпулю» Мохамедом Салахом". Хорватский защитник позвонил египтянину, пока ехал по Санкт-Петербургу.



— Вау, какая прекрасная стрижка! — сразу отметил Ловрен.



— Спасибо, лучше, чем у тебя, — парировал Салах.



— Да, я знаю, знаю. Слушай, я только что прилетел. Вышел из аэропорта, увидел группу встречающих, а сзади них был медведь! Чума, брат! И я спросил: это что, зоопарк, что ли, открыт? Да, не волнуйся, он тебя не съест. Он нормальный, по-дружески относится к людям.



— Можешь поселиться с одним из них.