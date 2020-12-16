Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
Динамо
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
15.12
Реал
Атлетик
31
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Ювентус
Аталанта
Футбол. Зарубежный
15.12
Манчестер Сити
Вест Бромвич Альбион
11
Футбол. Зарубежный
15.12
Беневенто
Лацио
11
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Арсенал
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
21:00
Лестер
Эвертон
Футбол. Зарубежный
21:00
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
15.12
Вердер
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
15.12
Герта
Майнц
00
Футбол. Зарубежный
15.12
Штутгарт
Унион Б
22
Футбол. Зарубежный
15.12
Вулверхэмптон Уондерерс
Челси
21
Футбол. Зарубежный
15.12
Айнтрахт Ф
Боруссия М
33
Футбол. Зарубежный
15.12
Удинезе
Кротоне
00
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
09:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» и «Спартак» зажгут перед отпуском: анонс главного матча декабря

Новая дуэль Семака и Тедеско.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» много критиковали за результаты в Лиге чемпионов, но в России дела у команды идут хорошо. В последних 6 матчах — 4 побед и 2 ничьи. В РПЛ с Дзюбой, Азмуном и Малкомом мало кто может справиться. Сердар и Артем снова лидируют в гонке бомбардиров, у них уже 20 голов на двоих. Есть вопросы к адаптации Вендела (и в целом к селекции «Зенита»), но ресурсов «Зенита» хватает, чтобы закрывать большинство проблемных позиций. Так, Караваева справа в защите успешно заменил Сутормин, а Дриусси начал иногда выходить на любимой позиции форварда.

«Спартак» не воспользовался более легким графиком в первой части чемпионата по сравнению с конкурентами. Красно-белые не только не создали отрыв, но и отстают перед последним матчем в году от казалось бы уставшего «Зенита» на три очка. Тедеско верен схеме с тремя центральными защитниками, возможно, поэтому матчи, где его команде надо много позиционно атаковать, даются «Спартаку» тяжело. При этом оборона надежностью не отличается, проблемы ей создают даже такие аутсайдеры, как «Ротор» и «Тамбов».

Во время загрузки произошла ошибка.

Из 4 форвардов у «Спартака» остались только Ларссон и Понсе. Соболеву недавно сделали операцию, Кокорин снова травмирован. Тедеско придумал выпускать впереди Кутепова во вторых таймах, но это решение уже вызывает насмешки в футбольной среде. При этом все основные футболисты у красно-белых в строю, тут сюрпризов для Семака не будет. У «Зенита» повреждение получил основной вратарь Кержаков, его, как и в победной игре с «Динамо», заменит Лунёв. Выход Караваева снова под вопросом, все остальные игроки готовы к дерби.

Тедеско еще не обыгрывал «Зенит», но с третьей попытки отнял очки у питерцев — в первом круге было 1:1. По умению играть первым номером «Спартак» уступает команде Семака, так что многое тут будет зависеть от того, кто откроет счет. Плюс скандал вокруг Тедеско после матча с «Сочи» может придать красно-белым дополнительный импульс. Также игра в защите у обеих команд далека от идеала, поэтому велики шансы, что и «Зенит», и «Спартак» забьют. В БК Winline на это событие дают коэффициент 1,71.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Великолепная шестерка: РПЛ уйдет на перерыв играми лучших команд
Российские гандболистки не сумели выйти в полуфинал ЧЕ в Дании
Битва «Зенита» и «Спартака»: Топ-5 ставок недели
ЦСКА победил с разницей в 35 очков и возглавил таблицу Евролиги
«Ксенофобия»: что пишут немецкие СМИ о скандале с Тедеско
Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»
Ван Дейк продлит контракт с «Ливерпулем» на пять лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь