«Зенит» и «Спартак» зажгут перед отпуском: анонс главного матча декабря
Новая дуэль Семака и Тедеско.
Новая дуэль Семака и Тедеско.
«Зенит» много критиковали за результаты в Лиге чемпионов, но в России дела у команды идут хорошо. В последних 6 матчах — 4 побед и 2 ничьи. В РПЛ с Дзюбой, Азмуном и Малкомом мало кто может справиться. Сердар и Артем снова лидируют в гонке бомбардиров, у них уже 20 голов на двоих. Есть вопросы к адаптации Вендела (и в целом к селекции «Зенита»), но ресурсов «Зенита» хватает, чтобы закрывать большинство проблемных позиций. Так, Караваева справа в защите успешно заменил Сутормин, а Дриусси начал иногда выходить на любимой позиции форварда.
«Спартак» не воспользовался более легким графиком в первой части чемпионата по сравнению с конкурентами.
Из 4 форвардов у «Спартака» остались только Ларссон и Понсе. Соболеву недавно сделали операцию, Кокорин снова травмирован. Тедеско придумал выпускать впереди Кутепова во вторых таймах, но это решение уже вызывает насмешки в футбольной среде. При этом все основные футболисты у
Тедеско еще не обыгрывал «Зенит», но с третьей попытки отнял очки у питерцев — в первом круге было 1:1. По умению играть первым номером «Спартак» уступает команде Семака, так что многое тут будет зависеть от того, кто откроет счет. Плюс скандал вокруг Тедеско после матча с «Сочи» может придать
Андрей Санталов