«Зенит» и «Спартак» зажгут перед отпуском: анонс главного матча декабря

«Зенит» много критиковали за результаты в Лиге чемпионов, но в России дела у команды идут хорошо. В последних 6 матчах — 4 побед и 2 ничьи. В РПЛ с Дзюбой, Азмуном и Малкомом мало кто может справиться. Сердар и Артем снова лидируют в гонке бомбардиров, у них уже 20 голов на двоих. Есть вопросы к адаптации Вендела (и в целом к селекции «Зенита»), но ресурсов «Зенита» хватает, чтобы закрывать большинство проблемных позиций. Так, Караваева справа в защите успешно заменил Сутормин, а Дриусси начал иногда выходить на любимой позиции форварда.



«Спартак» не воспользовался более легким графиком в первой части чемпионата по сравнению с конкурентами. Красно-белые не только не создали отрыв, но и отстают перед последним матчем в году от казалось бы уставшего «Зенита» на три очка. Тедеско верен схеме с тремя центральными защитниками, возможно, поэтому матчи, где его команде надо много позиционно атаковать, даются «Спартаку» тяжело. При этом оборона надежностью не отличается, проблемы ей создают даже такие аутсайдеры, как «Ротор» и «Тамбов».