Первое Winline дерби года: ни шагу назад!

И «гладиаторы», и «быки» подобны раненному зверю. С обеих сторон в Winline Derby не смогут принять участие несколько ключевых игроков — у «Спартака» дисквалифицированы вице-капитан Роман Зобнин и главный тренер Доменико Тедеско, у «Краснодара» травмированы сразу несколько игроков обороны и основной вратарь Матвей Сафонов. Но чем сложнее положение дел перед стартовым свистком, тем интересней и непредсказуемей обещает быть сюжет самой битвы!