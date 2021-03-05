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16:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Первое Winline дерби года: ни шагу назад!

Первое воскресенье весны в Москве будет по-настоящему жарким! Болельщиков ждет Winline Derby — «Спартак» примет «Краснодар» на «Открытие Банк Арене». И без того зрелищное противостояние двух клубов, проповедующих атакующий футбол, обещает быть особенно интересным, ведь оба соперника полны решимости начать финальную треть сезона с победы.

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И «гладиаторы», и «быки» подобны раненному зверю. С обеих сторон в Winline Derby не смогут принять участие несколько ключевых игроков — у «Спартака» дисквалифицированы вице-капитан Роман Зобнин и главный тренер Доменико Тедеско, у «Краснодара» травмированы сразу несколько игроков обороны и основной вратарь Матвей Сафонов. Но чем сложнее положение дел перед стартовым свистком, тем интересней и непредсказуемей обещает быть сюжет самой битвы!

Авторизуйся и смотри 07.03.2021 19:00 матч «Спартак» - «Краснодар» бесплатно (18+)

«Спартак» и «Краснодар» приучили болельщиков, дерби между этими соперниками всегда полны ярких моментов и красивых голов. А значит, пропустить воскресный бой мы решительно не имеем права!

Начало матча — 19:00 мск. Следить за ходом поединка вы сможете в нашей онлайн-трансляции.

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