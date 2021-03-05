Первое Winline дерби года: ни шагу назад!
Первое воскресенье весны в Москве будет
Первое воскресенье весны в Москве будет
И «гладиаторы», и «быки» подобны раненному зверю. С обеих сторон в Winline Derby не смогут принять участие несколько ключевых игроков — у «Спартака» дисквалифицированы
«Спартак» и «Краснодар» приучили болельщиков, дерби между этими соперниками всегда полны ярких моментов и красивых голов. А значит, пропустить воскресный бой мы решительно не имеем права!
Начало матча — 19:00 мск. Следить за ходом поединка вы сможете в нашей онлайн-трансляции.